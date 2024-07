OBRISALA SLIKE I OTPRATILA GA SA INSTAGRAMA! Raskinuli Tačkasta Mara i milioner Branko Babić?

Slična situacija se desila i prije par mjeseci

Influenserka Ivana Slipčević, koja se predstavlja kao Tačkasta Mara, obrisala je slike sa partnerom i milionerom Brankom Babićem!

Mara je navodno raskinula sa biznismenom, a čak ga je otpratila i sa društvenih mreža. Prije nekoliko nedjelja par je objavljivao zajedničke slike i storije sa egzotičnog odmora, a sada su sve nestale s njenog naloga, baš kao i u maju ove godine, kada su oboje obrisali zajedničke slike.

Izvor je za Kurir je ranije rekao da im u vezi baš cvjetaju ruže. Ljubav isijava samo dok kamera snima, a kada se telefon ugasi, situacija nije nimalo sjajna, a ni bajna!

"I te kako se oni svađaju. Pitanje je trenutka kada će zauvijek tikva da pukne, ali ajde da ne baksuziramo. Ovoga puta su se izvukli, ali Mara neće doveka da trpi neslane šale, fore kojima je Branko obasipa pred prijateljima. Nije to nimalo prijatno! Bio sam prisutan, takav rječnik nijedna osoba ne zaslužuje. Stvarno je blam to što se ponašaju kao djeca da brišu fotografije, prenkuju i onda kao sve je u najboljem redu. To je tako djetinjstvo i smiješno šta rade da nemam riječi. Na to su spremni samo da bi se o njima pričalo i pisalo. Branko obožava da se o njemu piše, pa i po cijenu toga da ga ismijavaju u javnosti. Ništa bolja nije ni Ivana. Ali dobro, njihov život njihova stvar", rekao je Kuriru prijatelj blizak Babiću.

