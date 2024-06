Influenserka uspjela da postane "raketa do ljeta": Pogledajte transformaciju!

Kata Vuksanović, srpska modna influenserka, uspjela je da promijeni svoje tijelo za 75 dana.

Kata Vuksanović, srpska modna influenserka, stekla je veliku popularnost kada se pojavila na jednoj naslovnoj strani. Bila je prvi plus sajz model u Srbiji, zalagala se za body positivity i davala podršku krupnijim djevojkama da sebe prihvate baš takve kakve jesu. Kata je sada iznenadila sve one koji su vjerno pratili njen put do transformacije. Prihvatila je izazov od 75 dana i pokazala kakav je rezultat postigla.