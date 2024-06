GASTOZ PUŠTEN IZ ZATVORA NA TAJLANDU! Proveo dva i po mjeseca iza rešetaka

Nenad Marinković Gastoz poslije dva i po mjeseca pušten je iz zatvora na Tajlandu.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/kurir

Nekadašnji učesnik rijalitija Parovi i muzičar Nenad Marinković Gastoz, poslije dva i po mjeseca provedenih iza rešetaka na Tajlnadu pušten je na slobodu. On se vratio u Beograd i odmah oglasio na Instagramu gdje je podijelio fotografiju i pokazao kako sad izgleda.

U prvom planu je njegova kosa, koja je dosta duža: "Voli brat! Hvala na briginarijumu", poručio je on u opisu fotografije u svom stilu. Gastoz je, inače, kako su pisali mediji, uhapšen zbog korišćenja nedozvoljenih supstanci.

Navodno nije imao da plati kaznu u iznosu od 1.560 evra, zbog čega je zadržan iza rešetaka. Na društvenim mrežama širile su brojne teorije o tome šta se desilo, a kako je ranije rekao njegov advokat, Gastoza je tamošnja policija uhapsila zbog prekomjerne količine alkohola.

Izvor: Instagram/gasttozz

"Nenad Marinković Gastoz je usljed upravljanja motociklom zaustavljen od strane pripadnika policije u Phuketu (Tajland), kojom prilikom je alkotestiran i utvrđeno je da ima 1.6 promila alkohola (više od dozvoljenog), iz kog razloga mu je prema određeno policijsko zadržavanje. Kada je priveden do prostorija policijske zgrade, uočio je da mu je istekla viza par dana prije tog događaja. Imajući u vidu to da su na Tajlandu novogodišnji praznici, te da državni organi ne rade tokom istih, biće zadržan do 17. aprila, kada se i očekuje njegova deportacija u Republiku Srbiju", rekao je njegov advokat jo u aprilu, međutim, Gastoz je tek sada pušten na slobodu.

(MONDO/A.K.)