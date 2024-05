KOLIKO TAČNO ZARAĐUJU INFLUENSERI U SRBIJI: Iznosi milionski, a sve povezuje jedna stvar

Poreska uprava ne raspolaže podatkom koliko ima influensera i koliki porez plaćaju jer uredbom o klasifikaciji djelatnosti nije propisana posebna šifra djelatnosti za obavljanje posla influensera.

Izvor: instagram/ket0nac/bclepasvakidan/zorannah/bebebydunja/MONDO/Uroš Arsić

Influenseri često, kada steknu popularnost i prepoznatljivost, osnuju svoje brendove: vjerovatno ste čuli za lanac restorana "Kod Bake" ili brend BÉBÉ by Dunja. Prihodi tih kompanija stižu skoro i do milion evra godišnje, sa vrlo malim, često jednocifrenim, brojem zaposlenih. Uz to, već imaju glavne ambasadore brenda.

Neki srpski influenseri su uspjeli da unovče svoju popularnost i postanu reklama sami sebi, mada su to opet uglavnom oni najpopularniji, koje publika lako prepozna kada čuje njihovo ime. Naime, pojedini influenseri su osnovali svoje brendove koje su onda reklamirali preko svojih profila na društvenim mrežama. S druge strane, neki su i pozajmili svoje ime drugim firmama i tako im donijele popularnost.

Ovo je lista nekoliko influensera koji su otvorili sopstveni brend i profitirali od toga.

1. Dunja Jovanić

Izvor: Printscreen/Instagram

Dunja Jovanić, poznata kao imfashionbabe, diplomirala je ekonomiju i karijeru je započela kroz blog posvećen modi i ljepoti. Osnovala je brend BÉBÉ by Dunja i kreirala koncept koji spaja jutarnje rituale i večernju modu u jednom odjevnom komadu.

Ona ima dvije firme povezane sa njenim imenom: konsultantsku firmu "Dunja Jovanić PR Fashion Babe" i mikropreduzeće "Nova Bebe", osnovano 2020. godine, čiji je vlasnik i direktor, i posredovanjem u prodaji posebnih proizvoda.

Tačnije, njena firma "Nova Bebe" bavi se onlajn prodajom ženske odjeće njenog brenda. Imala je četvoro zaposlenih 2022. godine i oko 113 miliona dinara prihoda. Profit kompanije premašio je tada dva miliona dinara (2.074.000 dinara), pokazuju podaci Dun & BrandStreet.

2. Bogdan Ilić

Baka Prase - lamborgini

Izvor: Baka Prase

Iako mnogi to ne znaju, lanac brze hrane "Kod Bake" nije registrovan na Bogdana Ilića, poznatog kao Baka Prase, već je lanac restorana u vlasništvu Asia Fast Fooda. Ipak, ti restorani nedavno su zatvoreni, a firma je u blokadi. I ranije je restorane koje influenser reklamirao zatvarala inspekcija.

3. Zorannah

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prva influenserka na ovim prostorima Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, imala na svoje ime firmu Zorannah d.o.o., preko koje je prodavala svoje proizvode. Međutim, firma je obrisana iz registra u avgustu 2022. godine. Proces likvidacije je pokrenut u marta 2021. godine, a mediji su pisali da je bankrotirala, što je ona kasnije negirala.

Influenserka je u vlogu na YouTube ispričala da je zatvorila firmu jer se "iz d.o.o. firmi, koju su otvorili zarad otvaranja pop-ap radnji u Ušću i Delti, pare teško izvlače", te je odlučila da umjesto toga otvori paušalnu firmu.

Finansijski izvještaji pokazuju da je firma 2021. imala prihode od 1,2 miliona dinara, sve od prodaje proizvoda i usluga, a 2020. godine 2,4 miliona. Neto dobitak 2021. iznosio je 97 hiljada, a 2020. 976 hiljada, a zaposlena je bila samo jedna osoba.

4. Tamara Ćosić

Izvor: Instagram

Influenserka Tamara Ćosić, na Instagramu nazvana Lepa svaki dan, ima i svoj kozmetički salon, ili, kako kaže "spoj moderne medicine i estetskih procedura sa tradicionalnom njegom i tretmanima za očuvanje i unapređenje ljepote". Ona je direktorka salona Beauty Concept Lepa svaki dan.

Prihod firme premašio je sedam miliona dinara 2022. godine, što je rast od 5,5 miliona 2021. Neto dobit je ipak bila manja - pala je sa 60 na 16 hiljada dinara, a broj zaposlenih ostao je isti - bile su zaposlene četiri osobe. Objave na društvenim mrežama sugerišu da se biznis širi i da je zaposlenih sve više.

5. Nađa Stanojević

Nađa Stanojević, desno

Izvor: MONDO

Nađa Stanojević pokriva teme mode, putovanja, hrane i ljepote i na Instagramu ima 392 hiljade pratilaca. Njena firma bavi se trgovinom na malo posredstvom pošte ili preko interneta. Vlasnica je brenda Nashion, a onlajn prodaje majice, dukseve, pantalone u "street" i udobnom stilu.

Njena firma je imala profit od preko šest miliona dinara u 2022, a oko 5,5 miliona 2021. Neto dobit iznosila je oko tri miliona 2021, a oko 2,4 miliona dinara 2022. Zaposlena je jedna osoba, a bruto plata po zaposlenom iznosila je oko 77 hiljada dinara.

6. Dejan Dražić

Poznatiji kao DexRock ima marketinšku agenciju Spaceship d.o.o. čiji je ukupni prihod 2022. premašio 200 miliona dinara, a profit je bio skoro 1,7 miliona. Zaposlenih je bilo troje.

7. Ketonac

Boris Mitrović ili Ketonac otvorio je u februaru svoj keto bar u centru Beograda, prvi keto food bar u Srbiji. On za društvene mreže snima klipove o keto ishrani i dijeli recepte, a sada je napravio poseban meni koji će služiti Beograđanima.

"To se desilo sasvim spontano i neočekivano, iako sam za neku dalju budućnost svakako imao tu ambiciju. Otvorila se mogućnost za partnerstvo u ugostiteljskom biznisu i ja sam to rado prihvatio. Kreiranje sadržaja i pravljenje recepata će mi uvijek biti primarna stvar, a Ketonac Food Bar će služiti kao dodatni izvor prihoda. Imam još dosta planova i biznis ideja, ali idemo korak po korak", rekao je on za Bloomberg Adriju.

Koliko ima influensera i koji su najpoznatiji influenseri u Srbiji?

Messengeri na kockicama

Izvor: shutterstock/Bloomicon

Poreska uprava ne raspolaže podatkom koliko ima influensera i koliki porez plaćaju jer uredbom o klasifikaciji djelatnosti nije propisana posebna šifra djelatnosti za obavljanje posla influensera.

Odgovor na pitanje ko je najpoznatiji zavisi od toga kako shvatate riječ influenser. U širem smislu riječi, to bi mogao biti i Novak Đoković sa 14,2 miliona pratilaca na Instagramu. Ipak, Đoković se bavi tenisom, ako ako influensere posmatramo u užem smislu, kao ljude koji se time primarno bave i sadržaj im je fokusiran na to da privuku, zadrže i angažuju publiku, onda se uglavnom kao najpopularniji navodi Baka Prase.

Agencija Pioniri Communications u saradnji sa Smart Plus Researchom posljednje dvije godine istražuje popularnost influensera u Srbiji, ali i povjerenje koje njihovi pratioci imaju u njih.

"U okviru Social Serbia 2023. istraživanja dobili smo nešto drugačije rangiranje nego prošle godine, ali manje-više istu ekipu u top 10 influensera u Srbiji koje prepoznajemo na reprezentativnom uzorku od 1.000 ispitanika. Naravno, na različitim starosnim grupama ova lista izgleda potpuno drugačije nego na ukupnoj onlajn populaciji Srbije", kaže za Bloomberg Adriju Slavica Božić iz agencije Pioniri.

Dodaje da su ispitanici upitani da po sjećanju odgovore na pitanje koga prate

