POČELA KOAČELA! Najpopularniji muzički festival i raj za influensere

Tiktokerke i influenseri sa svih strana svijeta preplavili su Coachellu- najpopularniji muzički festival koji se održava u Los Anđelesu.

Počeo je najpoznatiji muzički festival svijeta. Koačela će se ove godine održavati od 12. do 14. aprila, i od 19. do 21. aprila. Nastupaju neke od najvećih muzičkih zvijezda današnjice, poput Lane Del Rej, Šakire, Sabrine Karpenter, Blur, Ice Spice, Doja Cat, No Doubt.

Iako mnogi godinama naglašavaju da bi suština Koačele trebala da bude muzika, to već dugo nije tako. Koačela je postala nezaobilazno mjesto za influensere i tiktokere, koji su tamo da bi bili viđeni. Na ovom mjestu nastaju i diktiraju se novi modni trendovi, a festival koji je nastao 1999. godine i danas je najvažnija modna pista svijeta. Hajdi Klum ne zaobilazi ovaj događaj godinama.

Kako je sve počelo?

Koačela se uvijek odvija u aprilu, u Empire Polo Clubu u Indiju u Kaliforniji. Festival je nastao zahvaljujući grupi Pearl Jam i njihovom sukobu s agencijom Ticketmaster. Pearl Jamovci su odbijali da sviraju u prostorima koji su bili vezani s Ticketmasterom, pa su pronašli Empire Polo Club, smješten usred pustinje, i odlučili da tamo nastupaju i tako dokazažu da su ljudi spremni putovati bilo gdje da bi uživali u dobroj muzici.

Sve se dogodilo 1993, a već 1999. godine na istom mjestu nastala je Koačela. Prvi izvođači bili su Beck, The Chemical Brothers, Tool, Morrissey i Rage Against the Machine, a ulaznice su se prodavale za 50 dolara. Već te prve godine Koačela je stekla titulu "anti-Woodstocka" jer su izvođače birali prema umjetničkom izražaju, a ne po popularnosti na radijskim listama.

Već 2012. godine festival je postao toliko popularan da se te godine održao tokom dva vikenda s istim "lineupom". Mnogi su smatrali da je to veoma rizičan potez i da bi mogao uništiti organizatore, ali ulaznice za oba vikenda prodate su u roku od tri sata. Što se muzike tiče, Koačela nudi nešto za svakoga - od elektronike do indie rocka. Nastupali su tu i Guns'n'Roses, Lejdi Gaga, Džej Zi, Bijonse, Džastin Biber i mnogi drugi.

Nisu htjeli reklame, a danas su najveća modna reklama svijeta

U prvim godinama festivala organizatori su odbijali svako sponzorstvo i nisu željeli isticati reklame na pozornicama, tvrdeći da se to protivi njihovim načelima te da bi na pozornici trebao biti samo bend. U međuvremenu, kako je Koačela rasla, organizatori su popustili i pristali su na saradnju s nekim brendovima, ali i dalje odbijaju velike reklame na pozornicama.

