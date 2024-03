Zagrebački INmusic festival: Impresivna lista izvođača i najbolji ljetni provod u najavi (VIDEO)

Povratničko izdanje In Music festivala biće ove godine održano od 24. do 26. juna u Zagrebu, po 16. put.

Do sada je objavljen veliki broj izvođača koji će nastupiti pred publikom iz cijele Evrope, a među njima su: The Smashing Pumpkins, Hozier, The National, Paolo Nutini, Röyksopp, Gossip, Viagra Boys, Dogstar, Bar Italia, Bombay Bicycle Club, The Gaslight Anthem, Sleaford Mods, Ibibio Sound Machine, Descartes a Kant, Sprints, Deadletter i Lucy Kruger & The Lost Boys!