Ove tri greške ženu čine starijom: Đorđo Armani o ženskim navikama koje im ne koriste

Đorđo Armani otkriva tri navike koje ženama oduzimaju mladolikost i privlačnost. Saznajte šta, prema legendarnom dizajneru, najviše narušava ljepotu.

Đorđo Armanije legendarni italijanski modni dizajner koji je stvorio jedan od najpoznatijih i najcenjenijih modnih brendova na svijetu. Mnogim ženama je promijenio život i napravio dame od njih, a iznio je i 3 ključne greške koje od žene mogu napraviti staricu.

Neadekvatna briga

"Biti elegantan ne znači biti upadljiv, to znači biti zapamćen."

Koža je naša prva linija odbrane od životne sredine i može mnogo reći o našem zdravlju i godinama. Neadekvatna njega lica i tijela može učiniti da žena izgleda starije nego što zaista jeste. Na primjer, suva koža može učiniti da lice i ruke izgledaju sa više bora.

Da biste to izbjegli, potrebno je da posvetite dovoljno vremena i pažnje njezi kože. To može uključivati redovno vlaženje lica i tijela, zaštitu od štetnog uticaja sunca i redovne rutine njege kože kao što su masaže i piling. Ali čak i ako nema novca, niko nije otkazao pristupačnu kućnu njegu.

Nega kože

Odjeća sa zanimljivim svojstvima

"Ne mijenjajte svoj stil, ali pustite ga da se razvija."

Odjeća je još jedan način izražavanja naše ličnosti i stila. Međutim, ako žena nosi zastarjelu odjeću, to može ostaviti utisak da se ne može prilagoditi modernoj stvarnosti. I, naprotiv, ako je počela da se oblači "premlado" za svojih 50-60 godina, to nagovještava da odbija da prizna svoje prave godine.

Da bi to izbjegle, žene treba da paze na modne trendove i biraju odjeću koja odgovara njihovom uzrastu, stilu i figuri. Važno je zapamtiti da moda nije samo odjeća, već i dodaci, cipele i frizure. Ali što je još važnije, to je i unutrašnji osjećaj.

Stoga, pretjerano šarena, "Još sam mlada", odjeća više odbija pažnju. A ako ga privlači, izaziva negativne asocijacije. Za sve je potrebna ravnoteža.

Moderna odevna kombinacija

Nepokretnost kao znak "starice"

"Kažu da izgledam 20 godina mlađe od svojih godina; Pitaju me koja je moja tajna. Dio toga je nasljednost. Moja majka je umrla u 90. godini i tada je izgledala kao 65. Nadam se da će i meni biti tako. Ali takođe se radi o samodisciplini: nemojte ostati budni prekasno, ne pijte previše, ne pušite. I takođe treba razumjeti sebe i baviti se sopstvenim unutrašnjim ja".

Nedostatak fizičke aktivnosti je još jedna navika koja od zrele žene može napraviti staricu. To može dovesti do lošeg zdravlja i kondicije. Ali ne treba pretpostaviti da žena treba da ide u teretanu samo zbog muške pažnje. Nikako - za sebe, vodite računa o sebi.

Na kraju krajeva, takvi ljudi imaju mnogo više energije. I ljudi oko nje primjećuju. Šta bi moglo biti loše u plesu, jogi, plivanju ili bilo kom drugom sportu? Glavna stvar je pronaći ono što sama žena voli. Takođe može biti stalna šetnja na svježem vazduhu.

Takođe je važno napomenuti da očuvanje mladosti i atraktivnosti nije samo pitanje izgleda, već i pitanje psihičkog zdravlja. Pokušajte da zadržite pozitivan stav prema životu, poštujte i volite sebe i budite otvoreni za nova iskustva i poznanstva.

