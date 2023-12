Trener KK Borac za MONDO: U Banjaluci se osjećam kao kod kuće, san su mi Evroliga i reprezentacija Crne Gore!

Trener Borca Zoran Kašćelan je za naš portal govorio o minulom ABA 2 balonu, planovima kluba, dosadašnjoj trenerskoj karijeri, ambicijama, Banjaluci...

Izvor: ABA liga 2/Dragana Stjepanović

Košarkaši Borca sinoćnjom pobjedom završili su treći od pet balona ABA 2 lige, koji se održao u Širokom Brijegu.

Nakon što su u 6. kolu poraženi od favorizovane Vojvodine, izabranici Zorana Kašćelana savladali su makedonski TFT rezultatom 65:66.

Trener Kašćelan je u razgovoru za MONDO portal poručio kako je rezultat iz Širokog Brijega realan te da je ovo, prije svega meč sa Vojvodinom, bio veliki izazov za njegov tim.

„Mislim da je realan rezultat, igrati protiv Vojvodine, koja je možda i najbolja ekipa u ABA 2 ligi, bio je veliki izazov za nas. Od početka sezone je poznato da imamo mnogo kadrovskih problema, da nam nedostaje puno igrača. Praktično nijednu utakmicu od početka sezone nismo igrali u punom sastavu i kad se tu doda da nam je i Šešlija (op.a Radoš) nedostajao u duelu protiv Vojvodine, mislim da smo odigrali jedan konkretan meč i da smo pokazali čvrstu odbranu koja nas krasi tokom cijele sezone“, rekao je Kašćelan koji je prokomentarisao i trijumf nad timom iz Skoplja.

„U drugom duelu prioritet je bila pobjeda, dva različita poluvremena. Izuzetno sam zadovoljan kako smo izgledali u prvom dijelu, u drugom nismo bili na nivou. Ekipa TFT-a ima dobre napadače prije svega, mi smo popustili u odbrani i došli do toga da od gotovog umalo napravimo veresiju. Mislim da smo zasluženo pobijedili i vjerujem da smo do sada. Što se tiče ABA 2 lige, pobijedili na svakoj utakmici u kojoj smo bili favoriti.“

Izvor: ABA liga 2/Dragana Stjepanović

Za razliku od prošle sezone, Borac igra u podmlađenom sastavu. Klub su prošle sezone napustili glavni nosioci igre, a priliku su dobili „neki novi klinci“.

„Uvijek ističemo da su ove sezone velike promjene u ekipi, manji budžet, a samim tim i manje ambicije u poređenju sa prošlom. Mi ćemo da se trudimo da ostvarimo što više pobjeda u ABA 2 ligi te da osiguramo plasman u Ligu 6 i završnicu prvenstva BiH“, dodaje Kašćelan za Mondo.

Banjalučani u ovoj sezoni igraju sa dosta oscilacija, što je i očekivano s obzirom na iskustvo ovog tima, a trener crveno-plavih ističe kako su svi u klubu spremni na te oscilacije – sve zbog višeg cilja.

„Svi u klubu smo spremni na oscilacije, mi u timu na jako osjetljivim pozicijama imamo igrače koji po prvi put igraju seniorsku poziciju. Kada imamo nedostatak igrača mi ne možemo da držimo ritam, prije svega fizički da ga namećemo onda dolazi do ovakvih padova kao što smo imali u novembru. Sa više treninga u prethodne tri sedmice podigli smo fizičku spremu na viši nivo, što daje rezultate. Usporedbe radi, prošle sezone imali smo Jana Rebeca, koji je možda najbolji bek lige, a zamjena za njega su mlađi igrači iz naših pogona koji nemaju to iskustvo. Sve je to proces da bi oni sazrili i da bi Borac možda imao više benefita od ove sezone nego što su sami rezultati utakmica. Svjesno smo ušli u taj rizik da guramo mlađe igrače“, rekao je on pa dodao:

„Ovo do sada je realan rezultat i uvjeren sam da čim ekipa bude kompletna da ćemo imati kvalitet više. Zadovoljan sam i u interesu da pravim kontinuitet te da se mladi igrači razvijaju. Raduje me što se igrači iz našeg juniorskog programa uključuju i vjerujem da će taj sistem donijeti mnoge benefite za banjalučku košarku.“

Rezultati ove sezone Košarkaši Borca nakon sedam odigranih utakmica u Drugoj ABA ligi imaju tri pobjede i četiri poraza te zauzimaju šestu poziciju na tabeli. Kada je u pitanju domaći šampionat, crveno-plavi imaju šest pobjeda i pet poraza.

Kašćelan je prepoznatljiv po mirnom i staloženom vođenju utakmice, dok je na treninzima to „potpuno druga priča“.

„Ima fraza koju volim da naglašavam 'treneri pobjeđuju na treninzima, a igrači na utakmicama'. Moramo na treningu da stvorimo taj pritisak koji ih čeka na utakmici. Moj posao je na utakmicama da budem mirniji i staloženiji da bi i oni imali određenu mirnoću. Imam odličan stručni štab ovdje, prije svega sa Markom Ščekićem koji je igrao na najvišem mogućem nivou i meni kao treneru puno znači da napredujem iz sezone u sezonu“, dodao je on.

Zanimalo nas je i kakve ciljeve u trenerskoj karijeri ima Kašćelan, a on se nije dvoumio ni trenutka – Evroliga i reprezentacija Crne Gore.

„Ja sam jako ambiciozan, ne krijem to. Moj san kao trenera je da dođem do Evrolige i da vodim reprezentaciju Crne Gore. To mi je najveći cilj, volio bih da budem selektor svoje zemlje i da budem na tom najvišem nivou. Znam da je trnovit i dug put do toga, zato sam rano ušao u ovaj posao, ali jedno je sigurno da ću biti maksimalno posvećen ovom poslu i da ga volim najviše“, poručio je on.

Biti košarkaš i trener su dva potpuno različita svijeta, ističe nekadašnji prvotimac Lovćena, Leotara, Sparsa, užičke Slobode i bugarskog Jambola.

Izvor: ABA liga 2/Dragana Stjepanović

"Mnogo mi je značilo što sam prve četiri godine dobio priliku da radim u ženskoj košarci, u ŽKK Lovćen i naravno ženskoj reprezentaciji Crne Gore. Nakon toga je došla velika prilika i odmah ABA 2 da vodim Lovćen. Od tada sam u ABA 2 ligi, ovo mi je već deveta trenerska sezona. Iz godine u godinu mu je motivacija i ambicije maksimalni, naravno to neće biti uvijek ispraćeno timskim rezultatima, ali ja sam po prirodi samokritičan i vjerujem da će iz dana u dan to biti sve bolje".

Inače, Kašćelan je ekipu Borca preuzeo u aprilu 2022. godine nakon odlaska Dragana Nikolića, a za dosadašnji boravak u klubu i gradu ima samo riječi hvale.

„U Banjaluci se osjećam jako lijepo. Saradnja sa ljudima iz kluba je odlična, razumijemo se. Imam slobodu u radu i maksimalnu podršku koju sam vjerujem opravdao. Što se tiče grada sve je stvarno za pohvalu. Mnogo se lijepo ovdje osjećam, nisam kod kuće, ali ako mogu tako da kažem osjećam se kao kod kuće jer sam okružen dobrim ljudima prije svega“, zaključio je Kašćelan razgovor za Mondo.