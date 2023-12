I Stef Kari "udario" na Nikolu Jokića zbog slobodnih bacanja

Nikola Jokić glavna tema u američkoj košarci iz pogrešnog razloga. Sada se javio i Stef Kari.

Izvor: YouTube/Landon Buford/Dmac/Screenshot

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je još jednu maestralnu utakmicu u dresu Denvera prethodne noći i vodio je svoj tim do pobjede protiv Golden Stejta (120:104), a Voriorsi nisu dostojanstveno prihvatili poraz. Tako je trener Stiv Ker na konferenciji za medije odlučio da prozove Nikolu Jokića zbog toga što je izveo 18 slobodnih bacanja, zaboravivši činjenicu da je bez ikakve dileme košarkaš koga sudije u NBA ligi najviše ignorišu.

Jokić je tek šesti put ove sezone izveo dvocifren broj slobodnih bacanja, u prosjeku Džoel Embid, kod koga lopta nije toliko često kao kod Jokića, izvodi dvostruko više, međutim Stiv Ker kao da se plašio da napadne ljubimca NBA lige - nego je udario po Srbinu.

Nikola Jokić protiv Golden Stejta Izvor: YouTube/ZH Highlights

U tome mu se orkestrirano pridružio i njegov najbolji košarkaš Stef Kari koji je na konferenciji za medije takođe pričao o istoj temi, u namjeri da natjera NBA ligu da mijenja pravila: "To pomaže košarkašima koji mogu da 'prodaju' faulove. Kada postoji kontakt igra, teško je zato što je nedosljedno sa obje strane zbog toga kako se igra. Sve se mijenja od meča do meča, takva je košarka, ali kad su u pitanju utakmice kao ova protiv Denvera - kada jedna ekipa igra snažno, a druga ne... Onda oni uđu u bonus i to skroz sve promijeni kada je u pitanju kompleksnost igre", kazao je Kari i pojasnio na šta misli.

"Nije da mi ne pravimo faulove, ne kažem to, samo je dosljednost ključna kada je u pitanju shvatanje toga kako smiješ da se braniš. Znam o čemu priča Ker, bilo je teško večeras. Usporili su igru. Uz to, Jokić je dao sva slobodna bacanja. To je skroz promijenilo momentum. Dok se to mijenja, moraš da se prilagođavaš i to me frustrira", naglasio je.

Za sada se Nikola Jokić nije oglašavao na ovu temu, a možda i ne bi trebalo kada se zna koliko su ga sudije ove sezone (i ne samo ove) ignorisale, tako da je besmisleno da govori kako je povlašćen.

Ove sezone, najbolji košarkaš lige je tek na 20. mjestu po broju izvedenih slobodnih bacanja.