Ataman ne može da vjeruje šta je izgubio od Duška! "Prokockao" 17 poena razlike, ludilo na tabeli Evrolige

Duško Ivanović ostvario veoma važnu pobjedu sa Baskonijom protiv Panatinaikosa i zaustavio Ataman u seriji.

Izvor: MN PRESS

Baskonija je ostvarila senzacionalnu pobjedu u Evroligi nad Panatinaikosom 75:73 (13:12, 13:25, 24:16, 25:20), nakon što je sredinom treće deonice gubila čak 17 razlike! Užasno je izgledala ekipa Duška Ivanovića u prvih 25 minuta utakmice, ali onda kao da su se "uključili u struju" i počeli su da lome protivnika - sve dok ga u potpunosti nisu slomili.

Nakon što je PAO vodio 48:31 sredinom treće dionice, i pomislio da je to to, Baskonija je napravila "ludačku" seriju zahvaljujući prvo Vanji Marinkoviću (dao sedam poena za pet minuta), a potom i Monekeu. Nigerijac je loše igrao, imao samo dva poena na svom kontu, ali je "zapalio fitilj" na igri svog tima jer je susret završio sa čak 20 poena, pokazavši da je bez ikakve sumnje pravi lider ovog tima.

Uz sve to, Moneke je imao i 13 skokova, dok je Lesor igrao jednu od slabijih utakmica u Evroligi. Postigao je tek jedan poen, ništa nije mogao da pogodi iz igre, dok je za 25 minuta na parketu uhvatio samo četiri skoka. Ono što je interesantno je da je PAO na kraju imao i više skokova, ali im to nije pomoglo da dođu do pobjede.

Uz pomenutog Monekea i Marinkovića, domaćina je predvodio Kostelo sa 11 poena, dok su dvocifreni bili i Miler-Mekintajer (10) i Sedekerskis (10). Što se tiče Panatinaikosa, Kendrik Nan je imao 25 poena.

PAO je poslije ovog poraza na skoru 10-8, koliko ima sada i Baskonija - i još pet klubova Evrolige od petog do 11. mjesta.