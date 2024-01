Jokiću, šta se žališ kod sudija!? Trener provocirao Srbina, a onda je proradio inat: Za pet minuta ga razbio! (VIDEO)

Nikola Jokić je zbog Stiva Kera odigrao ludu završnicu meča i donio Denveru veliku pobjedu u posljednjoj sekundi.

Nikola Jokić odigrao je prethodne noći maestralnu utakmicu sa Denver i vodio ga do pobjede nad Golden Stejtom (130:127) tako što je u posljednjoj sekundi dao koš za pobjedu - i to sa skoro pola terena. Burno je proslavio koš, možda kao nikad u svojoj karijeri, a razlog za to se možda nalazi u treneru protivničkog tima!