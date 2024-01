ABA reagovala zbog Milojevića - na svakom meču počast za velikana

ABA liga se oglasila povodom tragične smrti Dejana Milojevića.

Izvor: MN PRESS

Tragične vijesti došle su iz Amerike gdje je nakon srčanog udara preminuo Dejan Milojević. Proslavljeni košarkaš i trener najviše traga ostavio je u Jadranskoj ligi, a ABA se oglasila povodom smrti svog trostrukog MVP-a.

Milojević je u tri sezone zaredom bio MVP regionalnog takmičenja, obarao je rekorde igrajući za FMP, Budućnost i Partizan, a zatim je dvije godine bio sportski direktor Mege dok je narednih osam godina bio trener Mege. Sa Megom je jednom stigao do finala ABA lige, a zatim je i kao trener Budućnosti to ponovio.

"ABA liga je duboko ožalošćena preranom smrću Dejana Milojevića. Izražavamo najdublje saučešće njegovim voljenima. Dejan je bio košarkaš, trener i najbitnije veliki čovjek koji nam je podario mnogo legendarnih uspomena kako na terenu tako i van njega. Kao igrač on je oborio rekorde ABA lige koji i dalje stoje. Milojević je zaslužio da bude najbolji strijelac ABA lige u sezoni 2004/05 i do danas on drži rekord po najvećem indeksu korisnosti postavljen 3. januara 2004. godine u meču njegove Budućosti protiv Lovćena (59). Tokom karijere bio je MVP ABA lige tri sezone zaredom i nosio je dresove FMP-a, Partizana i Budućnosti. Milojević je takođe imao ogromnog uspjeha u dresu reprezentacije Srbije sa kojom je osvojio zlatnu medalju na Eurobasketu 2001. godine.

Nakon nevjerovatne igračke karijere Milojević se prebacio na trenerski posao i postao je glavni trener Mege 2012. godine. Proveo je skoro cijelu deceniju u klubu i u tom periodu je imao istorijske rezultate uključujući i finale ABA lige 2016. godine. On je takođe ušao u finale, ali ovoga puta na klupi Budućnosti. Dejanov dobar rad u regionu nije ostao neprimijećen pošto je poslije toga postao asistent Stivu Keru u Golden Stejt Voriorsima sa kojima je osvojio NBA šampionat. Bio je čovjek koji je košarci posvetio život i koji nam je ostavio nevjerovatne momente koji će zauvijek biti sa nama. Deki, košarkaški svijet neće biti isti bez tebe, hvala ti na svemu što si nam dao. U čast svega što je Dejan postigao tokom svog života i velike kariere svaki meč 17. kola ABA lige počeće minutom ćutanja. Počivaj u miru", navodi se u saopštenju ABA lige", stoji u saopštenju ABA lige.