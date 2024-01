Ljudi, nisam ja napravio Jokića! Posljednji intervju Miloja, evo zašto to kaže: "To je suludo i nije moguće!"

Dejan Milojević je najviše kao trener uticao na razvoj Nikole Jokića, ali nije volio kada se o tome priča i prenaglašava. To je rekao i u posljednjem intervjuu.

Napustio nas je sjajni košarkaš, trener i čovjek Dejan Milojević. Njegovo srce prestalo da kuca u bolnici u Solt Lejk Sitiju. Milojević je doživio srčani udar na klupskoj večeri Golden Stejta, a iako su ljekari pokušali sve da ga spase, nisu uspjeli i napustio nas je u 47. godini.

Od njega se opraštaju redom klubovi i poznate košarkaške ličnosti, zadužio je mnogo ovaj sport, posebno ako se zna da je svijetu podario i Nikolu Jokića. Skloni smo da kažemo da je Milojević "napravio" Jokića u Megi, pošto su sarađivali od 2012. do 2015. godine i napravili su velike stvari zajedno, međutim u posljednjem intervjuu koji je legendarni košarkaš dao u podkastu "Alesto" brecnuo se baš na tu konstataciju. Ne voli da mu se prišiva takva titula.

"NIko ko se ozbiljno bavi košarkom ne može da očekuje da od svakog igrača napraviš igrača. To je suludo i nije moguće. Svaki igrač je unikatan i mora mnogo stvari da se poklopi da se razvije. Nisam ja napravio Jokića, ja sam mu pomogao samo da razvije svoj potencijal. Trener ne može da napravi igrača, samo da pomogne da razvije svoj potencijal. Pomogao sam da dođe do Denvera, a najviše mu je u Denveru pomogao Ognjen Stojaković da kao MVP naše ABA lige ode na viši nivo i postane ovo što je danas. Svaka čast treneru Majklu Malounu i svima u stručnom štabu što su razvili potencijal. Nije to samo pokažeš dvije finte, pa će da igra dobro, uključeno je milion emocija, emotivan odnos prema igri, saigračima i sve to mora da se upakuje, svaka čast Ogiju na tome", pričao je Dejan Milojević, još jednom pokazujući koliko je skroman i divan košarkaški trener.

Ipak, koliko god želio da ne bude u prvom planu kada se govori o Jokiću, ne možemo da zaboravimo da su upravo njegovi savjeti, kako o košarci, tako i životni, pa i o ishrani, uticali da Somborac bude ono što je danas.