Da nije bilo Miloja, ne bi bilo ni Jokića: "Mali, pa ti jedeš kilo bureka dnevno!?", susret koji je promijenio istoriju

Legendarni Dejan Milojević je mnogo toga napravio u karijeri, a pamtićemo i da je košarci podario Nikolu Jokića.

Proslavljeni srpski košarkaš i trener Dejan Milojević preminuo je u 47. godini, zvanično je potvrđeno. Milojeviću je pozlilo na klupskoj večeri Golden Stejta kada je doživio srčani udar, a nažalost sada su stigle i vijesti da doktori nisu uspjeli da ga spase poslije hitne operacije.

Iza sebe je ostavio mnogo stvari zbog kojih će ga naša košarka pamtiti, igrao je za Beovuk, FMP, Partizan, trenirao je Megu, bio i pomoćnik u reprezentaciji Srbije kod Igora Kokoškova, dok ćemo ga pamtiti i po tome što je kao trener "stvorio" trenutno najboljeg košarkaša na svijetu - Nikolu Jokića. Upravo je Milojević imao najvažniji uticaj na karijeru Jokića koji je kod njega u Megu došao kao "bucko koji voli burek i koka-kolu", kako je to uvijek nasmijani trener volio da kaže.

"Angažovali smo nutricionistu i naš kondicioni trener Marko Ćosić, koji je zaista vrhunski trener, napravio je fantastičan program rada. Drugo, odredio je režim ishrane, a mi smo se ubili radeći na tome, ali vidjeli smo da to ne ide u očekivanom smijeru. I onda shvatimo da on doručkuje pola kile bureka i popije flašu koka-kole za cijeli dan. Tada shvatiš da to mora da se promijeni. Sa Ćosom je mnogo promijenio tijelo i Ćosa je mnogo zaslužan što je on došao na nivo da može da se bavi profesionalnim sportom", pričao je Dejan Milojević o Jokiću.

"On kad je otišao iz Mege bio je ispod prosjeka u odnosu na NBA ligu, a možete zamisliti kakav je došao. Taj napredak je bio nevjerovatan. U ABA ligi je bio dominantan, MVP, Partizan je te godine bio baš jak, a on je dao 40 i nešto poena protiv Mačvana, koji je sjajan igrač. Kao dijete od 20 godina dominirao je protiv tadašnjeg Partizana. Duletove ekipe su čvrste, a taj klinac je to uspio. To je bio pokazatelj da će biti to što je postao. Nisam očekivao da bude najbolji centar ili među tri najbolja centra na svijetu, ali sam očekivao da ima dobru karijeru u NBA ligi".

Prema njegovim riječima, Nikola voli košarku, samo ne voli da je trenira:

"Svaka atipičnost dovedena na vrhunski nivo je teška za odbranu. Često me pitaju ljudi 'Kako on tako igra?'. Pa, tako igra jer igra drugačije. Imate plejadu vrhunskih atleta koji igraju na jedan, sličan način, a Nikola igra sa zemlje, sa dvije noge na parketu, gdje može da u svakom trenutku fintira. On šutne prije nego što oni skoče. Ne sreću se sa tim. Cijele sezone čuvate igrače koji igraju na jedan način, a onda dođe Nikola koji igra na drugi način. Ima veliki raspon ruku, šutira iza glave, što je jako teško blokirati, koristi obje ruke, veoma su mu dobre obje, i 'jedan na jedan' teško ga je sačuvati".

Milojević je trenirao Megu od 2012. do 2020. godine, pa su se tako karijere Jokića i njegovog trenera poklopile. Za tri godine je nevjerovatno napredovao, bio je najbolji igrač ABA lige 2015. godine i od tada je samo krenuo njegov uspon, pošto je stigao u NBA ligu i postao njeno zaštitno lice. Ono što je Milojević uradio za Jokića, nikada neće biti zaboravljeno.

