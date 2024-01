Partizan se oprostio od Milojevića: "Osvojio si naša srca, ostavljao si svaki atom snage na terenu"

KK Partizan, Valensija, Mega i brojni košarkaški klubovi oprostili su se od Dejana Milojevića.

Izvor: MN PRESS

Vijest o smrti Dejana Milojevića potresla je cijelu Srbiju, a sada su se redom oglasili njegovi bivši klubovi. Emotivnom objavom se oglasio Partizan, klub u kome je ostavio dubok trag. Sa crno-bijelima je osvojio dvije titule šampiona Jugoslavije, a neki rekordi iz dana kada je nosio dres beogradskog velikana ostali su aktuelni i do danas.

"KK Partizan Mozzart Bet je tokom današnjeg dana primio vijest da je nekadašnji igrač i kapiten crno-bijelih, legendarni Dejan Milojević imao težak srčani udar tokom večere u Solt Lejk Sitiju, gdje se nalazio sa svojim NBA klubom. Kasnije tokom dana, iz Amerike je stigla potvrda da je jedan od najvećih boraca kog su košarkaški tereni u Srbiji i regionu ikada vidjeli preminuo. Rođen u Beogradu, 15. aprila 1977. godine, Dejan Milojević je košarkom počeo da se bavi u KK Beovuk. Potom, Milojević je igrao za FMP i podgoričku Budućnost, odakle prelazi u KK Partizan, sa kojim osvaja dvije titule nacionalnog prvaka. U dresu Partizana, Milojević je na utakmici Evrolige, 2. decembra 2004. godine imao rekordni indeks korisnosti 55 protiv Olimpijakosa (35p, 14sk). Uz brojna individualna priznanja i kapitensku traku, Milojević je srca navijača Partizana osvojio kao beskompromisni borac i čovjek koji je bio spreman da na terenu ostavi i posljednji atom snage.

Nakon Partizana, Milojević je još igrao za Valensiju i Galatasaraj odakle je u ljeto 2009. ponovo stigao u redove crno-bijelih. Ipak, zbog povrede koljena, Dejan je 1. septembra 2009. godine objavio kraj igračke karijere. Osim na klupskom planu, Dejan Milojević je bio uspješan i u dresu reprezentacije SR Jugoslavije sa kojom je 2001. godine osvojio zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Turskoj. Takođe, sa U22 selekcijom, Milojević je osvojio zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Italiji. Svoju trenersku karijeru, Milojević je započeo u KK Mega gdje je radio od 2012. do 2020. godine. Potom je radio i u Budućnosti, da bi od 2021. godine do danas bio asistent Stivu Keru u ekipi Golden Stejt Voriorsa. Od 2019. do 2021. godine, Dejan Milojević je bio asistent selektora Igora Kokoškova u košarkaškoj reprezentaciji Srbije", navodi se u objavi KK Partizan.

U ime kluba oglasio se i predsjednik Ostoja Mijailović koji je uputio saučešće porodici.

"Veoma me je potresla vijest koju sam primio o preranom odlasku velikog Dejana Milojevića. Bio je istinski borac i čovjek za primjer. Neko na čiji su se karakter ugledali mnogi klinci koji su kasnije postali novi košarkaški idoli. Porodici Milojević i svim ljudima kojima je Dejan prirastao srcu upućujem riječi saučešća", izjavio je Mijailović.

Prvi klub koji se oglasio povodom Milojevićeve smrti bila je španska Valensija. "Valensija želi da uputi saučešće povodom smrti Dejana Milojeviča, igrača "narandžastih" u sezonama, 2006/07 i 2007/08. Dejan Milojević je došao u klub 2006. godine iz Partizana i igrao je 71 utakmicu u dresu kluba tokom dvije sezone u Endesi i Evrokupu. Klub želi da pošalje porodici mnogo poruka podrške u ovim teškim momentima i želimo da ih podržimo", navodi se u objavi Valensije.

Oglasio se i Miško Ražnatović zajedno sa Megom, a svoje saučešće i oproštaj izrazila je i KK Crvena zvezda.

"Sa velikom tugom smo primili vijest da je nekadašnji zlatni reprezentativac, trener u stručnom štabu reprezentacije Srbije, veliki košarkaš, ali i naš veliki sportski prijatelj Dejan Milojević preminuo od posljedica srčanog udara. Jako tužna vijest za sve nas koji smo dijelili isti parket. Srce veliko kao planina nije izdržalo. Vječna ti slava i hvala legendo košarkaškog sporta. Saučešće porodici Milojević", navodi se u objavi Zvezde.