Jokić jednim potezom prevario dvojicu igrača: Snimak postao viralan, a odluka sudija razbjesnila je mnoge

Nikola Jokić napravio je maestralan potez na meču protiv Bostona.

Nikola Jokić se poigrava u NBA ligi i to bukvalno! Potez koji je napravio u samoj završnici meča u Bostonu postao je viralan na društvenim mrežama. Donio je pobjedu svom timu, srušio tim koji je pre ovog susreta bio na skoru 20-0 kod kuće, a srpski centar pokazao je svima zašto je najbolji igrač na planeti.

Gordon je na 26 sekundi prije kraja promašio trojku, Tejtum se zaletio u kontru, promašio polaganje, Gordon je uhvatio loptu i fauliran je na 17 sekundi prije kraja. Dao je prvo slobodno bacanje za 102:100. S obzirom na to da mu brojke nisu pretjerano dobre sa penala i da je u tom momentu meča imao samo tri poena, Jokić je odlučio da rizikuje i jednim potezom nadmudrio je Džejlena Brauna i Kristapsa Porzingisa.

U momentu kada je Gordon izvodio drugo bacanje, Nikola je napravio potez ka obruču, dvojica igrača Seltiksa nasjela su na to i zaletjeli su se. Eron je promašio i trebalo je da ponovi bacanje, ali su sudije tada odlučile da pogledaju snimak. Ustanovili su da su i Braun i Jokić napravili grešku, mada je to razbjesnilo navijače Nagetsa. Zašto? Zato što je sve vrijeme Tejtum bio unutar linije za tri poena i ako su arbitri već gledali snimak toliko pažljivo, morali su da vide da je došlo do još jednog kršenja pravila i da dodijele loptu gostima. Umjesto toga su Jokić i Porzingis skakali za loptu koja je završila u rukama domaćeg tima.

Nikola Jokic is a basketball genius part 7,917,928,706pic.twitter.com/iWI0CD7Ugx — Felipe Alvarez (@FelipeFromMiami)January 20, 2024

Imao je Tejtum napad za produžetak, Koldvel-Poup odigrao je odličnu odbranu na njemu, lopta nije bila ni blizu da završi u košu. "Znali smo da imamo mali faul i da tako možemo da 'skinemo' sekunde sa semafora. Kentavijus je boi odličan u odbrani, zato je jedan od najboljih defanzivaca u ligi", poručio je Jokić poslije meča.