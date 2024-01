Igrao sa Jokićem, pa došao u Evropu: Nije dočekao novu šansu u NBA, ali neće igrati u Evroligi

Vil Barton potpisao je ugovor sa CSKA do kraja sezone.

Vil Barton (33) iz NBA lige dolazi u Evropu. Potpisao je ugovor sa CSKA iz Moskve i poslije obavljenih ljekarskih pregleda i zvanično će staviti potpis na saradnju do kraja sezone. Prije samo dvije godine igrao je sa Nikolom Jokićem u Denveru, sada je na drugom kontinentu.

Prošle sezone igrao je za Toronto, nije došlo do nastavka saradnje. Bio je slobodan agent, čekao da se oslobodi mjesto u nekom od NBA timova, to se nije dogodilo, pa je riješio da ode "preko okeana".

"Vila svi dobro znaju, ima veliko iskustvo iz NBA lige. Biće mu potrebno malo vremena da se privikne na evropsku košarku. Nadam se da će ova pauza koju imamo u februaru da nam da dovoljno vremena da mu pomognemo da se navikne na tim i sistem. Nadam se da ćemo zajedno ostvariti ciljeve", rekao je trener "armejaca" Emil Rajković.

Kratko obraćanje imao je i Amerikanac.

"Prije svega želim da kažem da sam zahvalan na šansi koju sam dobio. Imam samo riječi hvale na račun kluba i navjiača. Uzbuđen sam, jedva čekam da upoznam saigrače, trenere, cijelu organizaciju i ljude u Moskvi. Uradiću sve da pomognem timu da pobjeđuje, jedva čekam da počnemo", zaključio je Barton.

On je odabran kao 40. pik na draftu 2012. godine od strane Portlanda i poslije tri godine u klubu trejdovan je u Denver. Tamo se zadržao sedam godina i do nedavno je bio i najbolji strijelac u istoriji kluba, prestigao ga je Džamal Marej. U julu 2022. godine Nagetsi su trejdovali njega i Montea Morisa u Vašington i doveli Kentavijus Koldvel-Poupa i Iša Smita i taj transfer im je pomogao da dođu do titule. Barton je odirao 679 mečeva u NBA ligi i prosečno bilježi 11,2 poena, 4,1 skok i 2,7 asistencija po meču. Što se ruskog tima tiče, oni ni ove godine ne graju u Evroligi zbog sakcija i dešavanja u ratu u Ukrajini...