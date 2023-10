Prvi čovjek CSKA "grmi" na Evroligu: Ruse izbacujete, a Izraelci mogu u Beograd!?

Prvi čovjek CSKA iz Moskve Andrej Vatutin nezadovoljan je jer Evroliga nije podržala Ruse prije dvije godine.

Izvor: Stanislav Krasilnikov / TASS / Profimedia

Makabi iz Tel Aviva će nastaviti da igra Evroligu i neće biti suspendovan zbog učestvovanja Izraela u ratu, kao što je to bio slučaj sa CSKA iz Moskve od 2022. godine. Iako je bilo apela da Izraelci prođu isto kao i Rusi, Evroliga je odlučila da im pruži podršku i odlučeno je da će svi izraelski predstavnici u Evropi na kraju igrati domaće utakmice u Beogradu, dok su opcije bile još i Nikozija i Atina.

Takva podrška Evrolige naljutila je Andreja Vatutina, prvog čovjeka CSKA iz Moskve, koji smatra da nisu isti aršini bili za Ruse i Izraelce. Zbog toga je želio da jasno stavi do znanja Evroligi, odnosno akcionarima ovog takmičenja, da su donijeli prenaglu odluku prije skoro dvije godine kada su ih izbacili iz takmičenja.

"Prije dvije godine su izbacili CSKA iz Evrolige iz političkih razloga. Čak ni objašnjenje koje smo tada dobili nije bilo smisleno, jer znamo da je sve urađeno iz političkih razloga. Tada nam je rečeno da moramo da budemo suspendovani iz bezbjednosnih razloga i problema sa putovanjima, niko nama nije ponudio opciju da budemo domaćini u nekoj drugoj zemlji", istakao je vidno nezadovoljni Vatutin.

Prema njegovim riječima, apsolutno podržava što je Makabi ostao u Evroligi, ali se pita zašto to nije urađeno sa CSKA: "Slijedeći tu logiku, trebalo je da budemo protiv odluke da Makabi igra utakmice u Beogradu kao na domaćem terenu i trebalo je da se zalažemo za njegovu suspenziju, ali to bi bilo pogrešno", naglasio je on.

Svi klubovi akcionari Evrolige (13 timova) složili su se da Makabi svoje domaće utakmice u ovom takmičenju igra u beogradskom "Pioniru", međutim navodno nisu svi bili složni. Glasine da postoje klubovi koji su želeli suspenziju za Makabi u Evroligi stižu već danima, pa se tako pojavila i informacija da su tri španska i dva turska kluba glasala da izbace "Ponos Izraela" iz takmičenja, ali to na kraju nije potvrđeno.

