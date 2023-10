U čemu je razlika između Sferopulosa i Ivanovića? Hanga pred derbi pričao o trenerima: "Nije komplikovano, ali..."

Adam Hanga prčao je sa novinarima pred evroligaški derbi sa Partizanom.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Prvi košarkaški derbi igra se u četvrtak u Areni (18 časova). Partizan i Crvena zvezda odmjeriće snage u evroligaškom okršaju na kom neće biti gostujućih navijača, uprkos prvobitnom dogovoru između pristalica oba tima. Janis Sferopulos potvrdio je da neće igrati Nemanja Nedović i Branko Lazić.

Sa novinarima je prije meča razgovarao Adam Hanga.

"Derbi je. Svi smo uzbuđeni, od kada je objavljen raspored ljetos svi smo čekali ovaj meč. Imamo dva derbija uzastopno. Naša situacija, neću da kažem da je komplikovana, ali smo prošli kroz promjene u posljednjih nekoliko dana. Pokušavamo da se adaptiramo na novog trenera, novi sistem, da promijenimo male stvari. Nismo imali vremena za velike promjene. Trener ima novi uticaj, to je proces, uzbuđeni smo zbog meča", počeo je Hanga.

Pokušao je da objasni razlike između trenera Sferopulosa i njegovog prethodnika Duška Ivanovića.

"Imao sam mnogo trenera u karijeri, svaki je različit, kao i svaki igrač, imaju drugačiji karakter, drugačije stvari traže. Ono što je za sve zajedničko jeste da traže da daš 100 odsto u odbrani i napadu. Radili smo nekoliko dana, dugo je u Evroligi, na vrhunskom nivou, bio je u Olimpijakosu, Makabiju, nadam se da možemo da ostvarimo zajednički uspjeh. Nije pravio mnogo izmjena, neće biti drugi tim, sa drugim postavama. Moramo da budemo pametni, da polako mijenjamo neke stvari, imali smo samo jedan meč do sada, korak po korak."

Pogledajte 03:24 Adam Hanga izjava pred evroligaški derbi Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Oba tima imaju skor 1-3 i to daje meču dodatnu težinu. "Vidjećemo. Partizan je izgubio posljednji meč, a u Evroligi nije dobar kao što je mislio da će biti. Zato će ovaj meč biti baš značajan, mi smo izgubili tri meča uzastopno u Evroligi, znamo koliko je teško vratiti se poslije derbija, spremamo se kao da je finale."

Kada je ambijent u pitanju, tvrdi da to na njega ne utiče. "Igrao sam u takvoj atmosferi i ranije, igrao sam protiv njih u plej-ofu prošle godine u Realu, bila je nevjerovatna atmosfera. Moraš da se spremiš i da se fokusiraš na utakmicu i tim, ali u isto vrijeme da uživaš. Trener nam je sad na sastanku rekao da su ovo mečevi za koje košarkaši žive. Ja sam došao ovdje da bih igrao ovakve mečeve. Biće to nešto što ću pamtiti do kraja života. Nadam se da ćemo napustiti teren sa pobjedom", zaključio je Hanga.