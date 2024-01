Da li je Jokić ovim riječima "pecnuo" Embida?

Nikola Jokić govorio o tome koliko uživa da igra neizvjesne utakmice.

Izvor: Twitter/MattBrooksNBA/Screenshot

Nikola Jokić dominirao je prethodne večeri sa Denverom protiv Milvokija (113:107) i poslije preokreta upisao novi tripl-dabl, a poslije meča djeluje kao da je "pecnuo" i Džoela Embida. Govoreći o tome koliko uživa da igra neizvjesne i teške utakmice, Jokić je praktično odgovorio Embidu koji je prije samo nekoliko dana "pobjegao sa megdana" u Denveru i prijavio da ima problem sa koljenom.

Otprilike u isto vrijeme, Jokić je dobio nezgodan udarac prstom u oko, ali nije ni pomišljao da pauzira: "Iskreno, zato i igramo košarku, zato ja igram, volim igru pod pritiskom - volim neizvjesne utakmice", kazao je Jokić na konferenciji za medije kada je govorio o nastupu "pod pritiskom".

"To je san svakog košarkaša da se istaknem u tim situacijama, pa i da ne uspiješ, to ne znači da si loš košarkaš, nego se tako desilo. Ja volim da igram u takvim okolnostima i to je sjajno za mlade igrače", dodao je Somborac posle meča.

Podsjetimo, na istoj utakmici Jokić je imao i genijalan potez kada je sudijama prijavio da Janis Adetokunbo konstantno krši pravila i da je vrijeme da ga kazne zbog toga, što su poslušali u odlučujućim trenucima utakmice kada su Grka "sklonili" za linije za slobodna bacanja jer je odugovlačio.