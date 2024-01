Svi u NBA ćute na ono što Janis radi godinama - Jokić ga "drukao" i dobio meč! (VIDEO)

Pogledajte kako je Nikola Jokić u završnici utakmice "otkucao" Janisa Adetokunba kod sudija da po 10 sekundi "krade" za slobodna bacanja.

Srpski košarkaš Nikola Jokić dominirao je i prethodne noći u NBA ligi pošto je zabilježio 25 poena, 16 skokova i 12 asistencija, za svoj 135. tripl-dabl u karijeri, a ta statistika je još moćnija ako se zna da je igrao protiv Milvokija i Janisa Adetokunba. Nije pomogla ni promjena trenera u Baksima, gdje je sada Dok Rivers uspio da ispusti dvocifrenu prednost protiv Nagetsa, a sve zbog daleko bolje koncentracije koju je imao Jokićev tim.

To se najbolje vidjelo u samoj završnici utakmice kada je Jokić možda i prvi uspio da "izvuče" od sudija da Janisu Adetokunbu sviraju nešto što uvijek nekako propuste da vide. Čak su i navijači u čudu kako je nekome pošlo za rukom da ukaže da Grk već godinama koristi to što su mu sudije "gledale kroz prste", a sada je Jokić to promijenio...

O čemu se radi? Janis Adetokunbo je gotovo sigurno košarkaš koji pravi najdužu pauzu prije šutiranja slobodnih bacanja, tako da je Jokić ukazao u više navrata sudiji da se to ne smije. Prvi put, drugi put, a treći put je i sudijama bilo glupo da ne sviraju i ignorišu kada već Somborac radi njihov posao. Uspio je da im ukaže da Adetokunbo konstantno "krade" po deset sekundi da bi se spremio za slobodno bacanje i to bi sada moglo da se promijeni u budućnosti.

Pogledajte trenutak kada je Janisu "oduzeto" slobodno bacanje na samo šest poena zaostatka:

Jokic lobbies the officials into calling a 10-second free throw violation on Giannispic.twitter.com/nTkmquX5mF — Rob Perez (@WorldWideWob)January 30, 2024



Uprkos tome što je "drukao" svog rivala kod sudija, Jokić je pun poštovanja za Adetokunba i posebno ga je nahvalio poslije meča: "Mislim da je sjajan takmičar, hoće da dobije svaku utakmicu, igra sa takvom silom i moći i to je ono što ga čini dobrim, ma sjajnim zapravo. Svaku utakmicu tako igra, bilo da je ovde, u Evropi, za reprezentaciju ili na Ol-staru", rekao je Jokić.