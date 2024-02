Medžik Džonson komentarisao trejd: Imaju Bojana Bogdanovića, sad mogu u finale!

Da li je vrijeme da se davno posrnula franšiza vrati na najveće visine? Za Medžika Džonsona oko toga nema dileme!

Hrvatski košarkaški as Bojan Bogdanović prešao je iz Detroit Pistonsa u Nikse i veliki Medžik Džonson smatra da je to dovoljno da Njujork uz njega i starodesjedioce stigne i do velikog NBA finala.