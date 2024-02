Golden Stejt se oglasio zbog sahrane Dejana Milojevića: Svi su u Srbiji, Stiv Ker ne može da vodi ekipu

Stiv Ker neće voditi tim na meču sa Jutom jer je u Beogradu na sahrani Dejana MIlojevića.

Izvor: A.H./ATAIMAGES

Golden Stejt Voriorsi su se oglasili i to zbog sahrane Dejana Milojevića. Brojna delegacija Milojevićevog posljednjeg kluba stigla je u Beograd da se oprosti od svog člana stručnog štaba, a zbog toga će doći do kratkotrajne promjene na klupi "ratnika".

Naredni meč Golden Stejt igra sa Jutom u noći između ponedjeljka i utorka od 3 časa poslije ponoći, a tim neće moći da predvodi Stiv Ker. On je zajedno sa dijelom stručnog štaba došao na Novo bežanijsko groblje na sahranu, a zbog toga su Voriorsi izdali saopštenje:

"Asistent u stručnom štabu Golden Stejt Voriorsa Keni Etkinson će biti prvi trener tima u meču sa Jutom večeras. Zamijeniće Stiva Kera koji prisustvuje sahrani Dejana Milojevića u Srbiji sa ostatkom članova naše delegacije", navedeno je u kratkom obraćanju PR tima Voriorsa.

Ker nije bio jedini koji je doletio preko 10.000 kilometara iz San Franciska da bi prisustvovao sahrani Milojevića, Stigli su i nekadašnji centar Voriorsa Zaza Pačulija, kao i najbolji prijatelj Dejana Milojevića i glavni čovjek za individualni razvoj igrača u klubu Kris Demarko.

Tu je bio i glavni asistent kada su defanzivne šeme Voriorsa u pitanju odbrana Ron Adams, kao i još jedan bivši NBA as koji radi u stručnom štabu kluba Majk Danlivi. Na sahrani je bio i glavni ljekar Golden Stejta Rik Selebrini.

Ekipa Golden Streta će bez njih odgrati jedan emotivan meč pošto je Dejan Milojević upravo tragično preminuo u Solt Lejku gdje će Juta dočekati Ratnike. On je na timskoj večeri doživio srčani udar, a zatim je od posljedica tog srčanog udara i umro. Tim će na ovom meču voditi iskusni Keni Etkinson.

On je karijeru u NBA počeo kao asistent u stručnom štabu Njujork Niksa od 2008. do 2012. godine, zatim je bio u štabu Atlante od 2012. do 2016. a samostalno je kao prvi trener vodio Bruklin od 2016. do 2020. godine. Proveo je sezonu 20/21 u štabu Klipersa i onda je 2021. zajedno sa Dejanom Milojevićem pojačao štab Stiva Kera.