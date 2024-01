Partizan zove Golden Stejt u Beograd!

U čast Dejana Milojevića bismo mogli da vidimo pravi spektakl na kome bi se sastali Partizan i Golden Stejt Voriorsi!

Prerana tragična smrt Dejana Milojevića potresla je kompletan košarkaški svijet, a videli smo kako su se od velikana srpske, evropske i svjetske košarke opraštali Partizan, Budućnost iz Podgorice, ali i Golden Stejt. Dejan Milojević je preminuo od posljedica srčanog udara koji je doživio na timskoj večeri Golden Stejta, a opraštanju od Milojevića još nije kraj.

Kako je za "Kurir" otkrio predsjednik crno-bijelih Ostoja Mijailović, šampion ABA lige planira da pozove tim iz San Franciska u Beograd! Kao što je na početku ove sezone na Tašmajdanu viđen spektakl u duelu Partizana i Fuenlabrade sada bismo mogli da vidimo utakmicu Partizana i Golden Stejta.

"Mi razmišljamo o tome da priredimo meč između Partizana i Golden Stejta u čast Dejana Milojevića u Beogradu. Želimo da organizujemo utakmicu na otvorenom kao što smo to uradili na Tašmajdanu pred početak ove sezone. Bilo bi to fenomenalno za oba kluba, kao i za Srbiju. Uputićemo im poziv, a spremni smo da Golden Stejtu platimo troškove dolaska i boravka u našem gradu. Bio bi to termin u pripremnom periodu. Dejan je bio omiljen u toj NBA ekipi, a suvišno je i govoriti kakav trag je ostavio u našem klubu", otkrio je Ostoja Mijailvoić.

Nedavno smo vidjeli na meču Partizana i Mege kako su se navijači Partizana oprostili od nekadašnjeg voljenog košarkaša crno-bijelih, a kako se sa druge strane tim Mege oprostio od svog dugogodišnjeg trenera. Za Partizan je Dejan Milojević igrao od 2004. do 2006. godine, a u Golden Stejtu je bio asistent u stručnom štabu od 2021. do 2024. godine.

