"To je umjetnost velikih trenera!" Kari teško pričao o Miloju: Znate, ono što sam ja doživio sa njim... (VIDEO)

Vidjelo se da nije lako Stefu Kariju da priča, ali je o Dejanu Milojeviću rekao velike riječi.

Golden Stejt ne zaboravlja Dejana Milojevića! Nakon što smo vidjeli Stiva Kera kako se oprašta od srpskog trenera, nakon što se Bob Majers slomio govoreći o njemu, a Andre Iguodala i Drejmond Grin su probranim riječima pričali o srpskom košarkašu i treneru sada se oglasio i Stef Kari.

Jedan od najboljih košarkaša ikada se na konferenciji za medije pojavio u crnoj majici na kojoj je pisalo "brate" u slavu tragično nastradalog Milojevića, a onda je održao emotivan govor. Pričao je o kvalitetima koje je timu donosio Milojević i završio sa rečenicom u kojoj je istakao da je Dejan Milojević bio veliki trener.

"Znate, ono što sam ja doživio u našim razgovorima i svaki put kada bih razgovarao sa njim... Njegovo prisustvo je bilo glasno, iako možda ne riječima. To je sve kroz osmijeh, kroz zagrljaj i kroz njegovu blagu prirodu. Kada dođemo do treniranja, ako imate takvu prirodu i energiju gdje možete da se povežete sa igračima i da budete iskreni, da ih kritikujete i dajete im instrukcije.. To je umjetnost velikih trenera!", rekao je emotivni Kari.

Golden Stejt je riješio da do kraja sezone nosi dresove na kojima će u srcu u jednom uglu dresa stajati inicijali Dejana Milojevića. Osim toga "Čejs centar" je osvanuo sa velikom slikom Dejana Milojevića preko cijelog zida, a NBA velikani su se redom emotivno opraštali od velikog Dejana Milojevića.

