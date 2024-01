"Ne znam šta je bilo najgore kod Dekija" NBA šampion se oprostio od Dejana Milojevića

Američki košarkaš Drejmond Grin oprostio se od Dejana Milojevića.

Izvor: MN PRESS

Tragična vijest o smrti Dejana Milojevića strašno je pogodila košarkaški svijet - preminuo je bivši košarkaš Partizana i drugih klubova, trener Mege, pomoćni trener Golden Stejta, reprezentativac Jugoslavije... Košarka je, zapravo, izgubila mnogo više. Zaljubljenika širokog osmjeha, prepunog pozitivne energije, legendu koja uživa u životu kad god je na terenu i može da radi ono što voli. Znali su to i Voriorsi, po riječima Drejmonda Grina.

Jedan od najkontroverznijih NBA igrača zapravo je potpuno drugačiji kada ne igra takmičarske mečeve, a to je pokazao i emotivnim riječima koji je odao poštovanje Dejanu Milojević. Grin se prisjetio jednog od razgovora sa Klejom Tompsonom, u kojem su obojica zaključili da Deki nema loš dan i da na treninge Voriorsa uvijek donosi samo dobru energiju.

"Klej mi je rekao jednu od najinteresantijih stvari. 'Kada si došao na trening i zapitao se: Šta je Dekiju danas?'. Jer svi imamo svoje dane. Siguran sam da je bilo nekih dana kad Klej uđe i pita se šta mi je. Nekada svi dođemo i zapitamo se 'Šta je sa trenerom danas?' Ja ne znam šta je ono najgore od Dekija. Uvijek je bio pametan, super pametan, prepametan. Radostan, donosio je ono najbolje, sjajnu energiju. Uvijek je stajao po strani, ali uvijek osjetiš njegovo prisustvo. I onda ti priđe, rukuje se sa tobom, zagrli te, nasmije se. 'Šta ima brate?', smije se. To je ono što je Deki donosio. Spojite sve to sa briljantnim košarkaškim umom. To je nešto posebno. Izgubili smo tako veliku i nevjerovatnu osobu. Velikog čovjeka", ispričao je Drejmond Grin, jedan od veterana Golden Stejta koji su sarađivali sa Milojevićem.

Drejmond Grin nije jedini član Golden Stejta koji se emotivno oprostio od nekadašnjeg srpskgo košarkaša i trenera. Odmah nakon smrti emotivnu poruku poslao je mladi Brandin Podzijemski, dok je prvi trener Voriorsa Stiv Ker nekoliko puta govorio o Dekiju. Između ostalog i nakon meča koji su u Beogradu odigrali Partizan i Mega, u okviru ABA lige, a u čast bivšeg igrača Partizana i trenera Mege.

Podsjećamo, Dejan Milojević bio je pomoćnik Stiva Kera u Golden Stejt Voriorsima od 2021. godine, a u NBA ligi je kao pomoćni trener uspio da osvoji šampionski prsten. U ekipi "ratnika" te sezone nalazio se i srpski krilni centar Nemanja Bjelica, koji je takođe bio jedan od najiskusnijih igrača u timu.