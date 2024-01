Cijeli Milojev tim gledao Partizanov oproštaj! Stiv Ker: Vidjeli smo i shvatili ko je bio Deki

Stiv Ker otkrio da je cijeli tim Golden Stejta gledao duel Partizan - Mega i emotivan oproštaj od Dejana Milojevića.

Izvor: Twitter/ShaynaRubin/MONDO/Stefan Stojanović

KK Partizan i Mega emotivno su se oprostili od Dejana Milojevića pred više od 23 hiljade Grobara u Štark areni, a video-snimak te utakmice u Americi su organizovano gledali igrači i stručni štab Golden Stejt Voriorsa, Milojevog tima u kojem je nažalost, Dejan Milojević preminuo prošle nedjelje. Toliko su ih pogodile emocije da su dali sami sebi sat vremena da se saberu prije nego što počnu trening.

Tužne slike iz Beograda obišle su svijet. I okačen Milojev dres sa brojem "13" na stolici kraj terena, i dirljiv video-snimak koji je Partizan pustio u dvorani sa Milojevim riječima "Dao sam srce Partizanu" i koreografiju Grobara, koji su oborili rekord ABA lige u posjeti... Stiv Ker, njegovi igrači i saradnici su sve ispratili i stekli svijest o tome ko je bio Dejan Milojević u Srbiji i šta je značio ovdašnjim navijačima i ljubiteljima košarke.

"Srceparajuće. Razarajuće. Ovo je najteža stvar u kojoj sam učestvovao u NBA ligi. Teško je opisati ovu našu nedjelju. Izgubili smo nekoga tako nama bliskog. I važnije od toga, najteže je vidjeti kako njegova porodica pati. Ova posljednja sedmica, posljednjih pet dana, bili su prožeti šokom, emocijama, velikim izlivima ljubavi... Ne znam da li ste vidjeli događaj u Srbiji, igrala su dva tima u kojima je on bio, Mega, koju je trenirao, i Partizan, tim u kojem je bio zvijezda. Ne znam da sam nekad vidio takvu posvetu prije utakmice. Gledali smo to kao tim. Stekli smo bolji sliku o tome šta je Dejan značio svojim zemljacima. Naravno, mnogo je značio i nama, Nataši, Maši i Nikoli... Ovo je bilo razarajuće za nas", emotivno je rekao Stiv Ker.

Dejan Milojević preminuo je prošle srijede u opremi Golden Stejta, koju je nosio od ljeta 2021, kada je postao saradnik u stručnom štabu Stiva Kera. Godinu kasnije, on je doprinio osvajanju titule NBA šampiona, što je još jedno u nizu velikih priznanja koje je stekao u košarci. U Partizanu je igrao od 2004. do 2006. godine i ostavio jako dubok trag, na klupi Mege je sjedio od 2012. do 2020. kao najdugovječniji i najuspješniji trener tog beogradskog kluba... Mnogo je bilo simbolike zbog toga u ponedjeljak u Štark areni. I još više tuge. Pogledajte fotografije iz najveće hale i pročitajte biografiju Dejana Milojevića: