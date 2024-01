Golden Stejt u Beogradu zbog Dekija? Partizan zvao, javio se NBA šampion!

Nekadašnji NBA šampion sa Godlen Stejtom otkrio kolike su šanse da NBA tim dođe u Beograd na meč u čast Dekija Milojevića.

Izvor: MN PRESS

Nakon smrti legendarnog srpskog košarkaša Dejana Milojevića, bivšeg igrača Partizana i pomoćnog trenera Golden Stejta, crno-bijeli su došli na ideju da u Beogradu ugoste slavni američki tim. Po riječima Ostoje Mijailovića, Voriorsima bi bili pokriveni svi troškovi, a u Srbiji bi odigrali meč protiv Partizana u čast Milojevića, košarkaša i trenera koji je bio obožavan gde god je radio. Sada se o tome oglasio i američki klub!

Nekadašnji košarkaš Zaza Pačulija, svojevremeno dvostruki NBA šampion, a danas jedan od članova uprave Voriorsa, otkrio je kako stoje stvari kada je ova ideja u pitanju. Po njegovim rečima, Golden Stejt nije obaviješten o pozivu u Beograd, ali smatra da je to sjajna ideja - ukoliko bude prostora za njenu realizaciju, Pačulija bi volio da se tako nešto dogodi!

"Nismo čuli za poziv Partizana, ali moram da kažem da je to fantastična ideja. Skidam kapu predsjedniku Partizana na inicijativi koja je prelijepa jer je Deki zaslužio tako nešto zbog svega što je uradio. Naravno nama bi bila čast da igramo sa Partizanom u Srbiji, ali isto tako moram da naglasim da to nije lako izvodljivo. NBA liga je biznis, gleda se nekoliko faktora, od igrača, rasporeda, moralo bi da se poklopi dosta toga da bi se to dogodilo, ali ideja je izvanredna i lično bih baš volio da se tako realizuje i zbog igrača i navijača u Srbiji, ali prije svega u znak sjećanja na čovjeka kakav je Dejan Milojević", istakao je za "MozzartSport" Zaza Pačulija, funkcioner tima iz San Franciska.

Nekadašnji NBA šampion dotakao se i meča ABA lige koji su igrali Partizan i Mega, a koji je privukao mnogo pažnje u SAD i posebno u Golden Stejtu. "Znao sam da će Partizan i Mega igrati svega nekoliko dana po smrti Dekija. Bilo je to 10 ujutru u San Francisku. Odmah sam upalio TV da gledam utakmicu i kada sam video te scene... Verujte... Dan mi je počeo u suzama. Toliko emocije, kada sam čuo skandiranje Dejanovog imena koje je trajalo punih 10 minuta... Nikada ništa slično nisam vidio. Toliko sam bio emotivan da sam odlučio da sednem u kola i odmah odem u našu trening halu da pokažem svim igračima kako su se u Srbiji oprostili od Dejana. Međutim kako sam ušao svlačionicu, trener Stiv Ker je očigledno ciljano organizova okupljanje u 10 samo da bi im pustio utakmicu uživo. Ulazim u naše prostorije i vidim lica u šoku koja gledaju sve u čudu. Nisu mogli da vjeruju kakva je atmosfera, kako to sve izgleda u Evropi na košarkaškoj utakmici. Bilo je suza, emocija... Čak su bili i iznenađeni koliki trag je Deki ostavio u Partizanu gdje je igrao i Megi gdje je bio trener jer Milojević je bio takav čovjek, nikada nije pričao o sebi, nije se hvalio, a imao je veličanstvenu karijeru. Odgledali su čitavu utakmicu i bili su oduševljeni", istakao je bivši košarkaš iz Gruzije.

Pačulija je iskoristio priliku da popriča i o uticaju koji Srbija ima na evropsku i svjetsku košarku. Otkrio je i da zna nekoliko riječi na srpskom, jer u svakom timu ima neki srpski košarkaš, a da je sa Bogdanom Bogdanovićem dobar prijatelj iako nikada nisu igrali zajedno u ekipi.

"Često ovih dana pričamo o Srbiji, uticaju na košarku jer vi imate toliko igrača koji su zaista fantastični. Ne samo u NBA ligi, svuda po svijetu. Eto primjera radi, ja nikada nisam igrao sa Bogdanom, ali smo tokom godina postali veliki prijatelji, jednostavno mentalitet Srbije i Gruzije je sličan pa mi to prija. Baš sam juče pričao sa Stefom Karijem i Krisom Polom. Rekao sam im da znam srpski jezik pomalo iako nikada nisam bio u Srbiji. Ništa im nije bilo jasno, ali sam i objasnio o uticaju Srbije na košarku jer kada ste u Evropi skoro pa i da nema tima bez Srbina i uvijek naučite nekoliko riječi", rekao je Zaza Pačulija i dodao: "Košarka je globalan sport ali se vide razlike. Za mene se tri zemlje izdvajaju, Turska, Litvanija i Srbije sa navijačima. Toga možda nema u NBA ligi, zato mi je bilo baš drago da igrači vide te scene sa meča Partizana. Ponavljam, utakmica Vorioras i Partizana u Dejanovu čast bi bilo nešto prelepo. Ne znam da li će se dogoditi, ali i sama inicijativa pokazuje koliko je Dejan svima značio."