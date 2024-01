Evo kako izgleda tabela Evrolige: Partizan i Zvezda u drastično različitim situacijama pred derbi!

Derbi u ABA ligi zakazan je za nedjelju, a situacija u Evroligi za dva večita rivala pred taj meč je izuzetno različita!

Završeno je 24. kolo Evrolige, a navijači "vječitih rivala" poslije ovog kola imaju drugačiji pogled na tabelu. Dok su jedni jako daleko od mjesta u doigravanju i plejofu poslije neočekivanog poraza, drugi se raduju jer su opet u najboljih deset u Evroligi.

Crvena zvezda je odigrala jedan od najgorih mečeva u Evropi od početka sezone i tim Janisa Sferopulosa je još jednom doživio poraz od berlinske Albe, koja na kom god da je mjestu na tabeli muči crveno-bijele. Sada su kao poslednjeplasirani uspjeli da pobijede 89:80 i tako sveli šanse Zvezde za prolazak dalje na minimum.

Što se tiče Partizana pred svojim navijačima je ekipa Željka Obradovića jako loše krenula meč sa Žalgirisom, ali je potom nakon tajmauta najtrofejnijeeg evropskog trenera svih vremena uspjela da podigne nivo igre kako u napadu tako i u odbrani i da zaigra na pravi način i pobedi. A kako poslije svega ovoga izgleda tabela?

Kao što je i rekao Željko Obradović na konferenciji za medije samo jedan tim se odvojio na vrhu i to je Real Madrid koji je jako teško zaustaviti ove sezone. Ipak djeluje da će se za 10 mjesta u doigravanju boriti 11 ekipa, mada se timovi sve do Žalgirisa na 16. mjestu nadaju seriji pobjeda koja bi ih vratila u igru. Partizan je trenutno deseti sa 12 pobjeda i 11 poraza i zauzima posljednje mjesto koje vodi u plej-in, ali je izjednačen sa Baskonijom koja je ispod crte. Ipak, izjednačen je i sa Valensijom i Olimpijakosom, na pobjedu je od Makabija i Monaka i na dva trijumfa od Panatinaikosa i Fenerbahčea. Čak su i Barselona i Virtus na drugom i trećem mjestu dostižni sa po tri pobjede više. Partizan će se do kraja sezone boriti ne samo za mjesto u doigravanju već i za Top 6 - mjesto koje vodi direktno u četvrfinale.

Crvena zvezda sa druge strane žali za propuštenim šansama i kiksevima protiv fenjeraša Albe i Asvela. Dva tima koja su ubjedljivo na dnu Evrolige su u prethodnom periodu savladala crveno-bijele i sada sa devet pobjeda tim Janisa Sferopulosa stoji na tri pobjede ispod Baskonije, Partizana, Valensije i Oimpijakosa. Nije to nemoguće stići, ali na 11 kola do kraja to ostavlja jako, jako malo prostora za grešku.