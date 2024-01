Obradović nakon Žalgirisa: Nismo dobro počeli, ali smo našli način da pobijedimo - to je valjda bogatstvo košarke!

Trener Partizana Željko Obradović je detaljno analizirao meč sa Žalgirisom i uprkos pobjedi vidio je i neke mane u igri svog tima.

Partizan je uspio da pobijedi Žalgiris 81:72, a nakon što je Andrea Trinkijeri imao emotivno obraćanje na konferenciji za medije obratio se i Željko Obradović. Šef struke crno-bijelih je na početku istakao da je njegova ekipa pobijedila u jako teškom i bitnom meču.

"Vjerujem da smo pobijedili jako dobar tim. Oni znaju kako da igraju, došli su ovdje jako dobro pripremljeni i dobro su otvorili meč. Uspjeli smo da nađemo način da to preokrenemo i podigli smo energiju uz ovu sjajnu atmosferu", naglasio je na početku Obradović.

Andrea Trinkijeri je govorio o nevjerovatnoj partiji Pi Džej Doužera koja je prelomila utakmicu, ali sa strane Željka Obradovića je ipak situacija nešto drugačija.

"To nije bila cijela utakmica jer je Pi Džej igrao 27 minuta i 40 sekundi. Znači bilo je i drugo vrijeme kada su neki drugi igrači uzimali odgovornost i odbrambeno i napadački, ali sigurno da je imao sjajnu utakmicu. Njegova statistika je danas impreisvna, promašio je samo dvije lopte. Pokušavali smo da budemo agresivni na cijelom terenu, da odigramo agresivno, da ih natjeramo na greške, na izgubljene lopte. Ali smo i mi imali previše izgubljenih lopti", analizirao je šef struke crno-bijelih.

Na pitanje zašto su igrači "mazohistički" otvorili meč, nije se složio sa takvim izrazom.

"Teško je odgovoriti na pitanje kad se koristi takav neki izraz, ali to je vaše pravo. Ja ću da budem na strani mojih igrača, ali ću se složiti sa vama da smo loše počeli utakmicu, to je sigurno. To je evidentno, dozvolili smo protivniku da napravi 3:13 kada smo mogli da pravimo faulove. Nismo na početku imali ni dobar raspored i to je tako. Nismo odigrali dobro, ali smo poslije toga našli način da odigramo veoma dobru utakmicu, prije svega odbrambeno. To je valjda bogatstvo košarke, da možeš da utičeš."

Istakao je da je izjednačenost veliki kvalitet ove Evrolige.

"Jedna lopta, jedan posjed mijenja ovu igru koju svi volimo. Postoji protivnik, nema to da vodiš osam razlike i da ćeš da dobiješ utakmicu. Nije to baš tako. Da je tako ne bismo imali ovu izjednačenost u Evroligi. Pogledajte tabelu, ponovo se jedan tim odvojio, a razlika između drugog i nas je možda tri pobjede. Izjednačenost je karakteristika ove Evrolige. Mislim da je Evroliga vrlo zanimljivo takmičenje i da to svi prepoznaju. Mi smo uspjeli da se odvojimo mnogo radeći. Moglo je da bude i drugačije. Sigurno da kvalitet oba protivnika dovodi do toga na terenu."

