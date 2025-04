Koliko poena fali Nikoli Jokiću da zaokruži najbolju sezonu u karijeri?

Nikola Jokić je blizu prosjeka od 30 poena po meču, a za to mu nedostaje još jedan korak.

Nikola Jokić i zvanično ima istorijsku sezonu iza sebe u NBA ligi sa tripl-dabl učinkom u prosjeku. On je prethodne noći u pobjedi Denvera protiv Memfisa 117:109 upisao 26 poena (10/17 za dva, 1/2 za tri, 3/7 sa penala), 16 skokova i 13 asistencija. To je do sada pošlo za rukom samo Oskaru Robertsonu i Raselu Vestbruku, trenutno saigraču Jokića u Nagetsima.

Srpski košarkaški mađioničar je u tekućoj sezoni na 69 utakmica ubacio 2053 poena i nalazi se blizu još jednog velikog rekorda. Naime, u posljednjem meču regularne faze koji se igra u nedelju sa početkom od 21.30 po našem vremenu, Denver će biti gost Hjustonu, a na toj utakmici Jokić će pokušati da ubaci još 47 poena kako bi došao do magične cifre od 30 poena u prosjeku po utakmici.

Za sada je Jokić na 29,8 poena, 12,8 skokova i 10,3 asistencije u prosjeku. Treba napomenuti i to da je Jokić preskočio 12 utakmica što mu je u velikoj mjeri odmoglo da se "dočepa" brojke od 30 poena. Jokić je prethodne noći u pobjedi Denvera protiv Memfisa 117:109 upisao 26 poena (10/17 za dva, 1/2 za tri, 3/7 sa penala), 16 skokova i 13 asistencija. Poslije meča Jokić je odgovrio na pitanje o svom tripl-dabl podvigu: "Lijepo je, nisam uspio to da uradim do sada. Ne znam. Ne znam šta da kažem, dobro je", istakao je Jokić.

Da li je ovo najbolja Jokićeva sezona u karijeri?

Ovo je i definitivno najbolja sezona u karijeri Nikole Jokića. Vidi se to i po brojkama, ali uprkos svemu tome neće mu pripasti MVP priznanje, već će to da ode u ruke Šeja Gildžusa-Aleksandera. O tome je pričao i trener Denvera Dejvid Adelman poslije meča, svjestan je i on da će najbolji igrač na planeti da bude pokraden. "Ako ne bude MVP, to će da bude najbolja sezona u kojoj igrač nije osvojio MVP priznanje", rekao je Adelman.

Jokić je debitovao u NBA ligi u sezoni 2015/2016. U toj godini Jokić je u prosjeku igrao 21 minut po meču i bilježio 10 poena, sedam skokova i 4,2 asistencije. Srbin je za 10 godina igranja u najjačoj ligi na svijetu rapidno napredovao, a u tekućoj sezoni došao je do istorijskog tripl-dabla u prosjeku. Jokić je ove sezone na 29,8 poena, 12,8 skokova i 10,3 asistencije u prosjeku. Takođe, Jokić šutira bolje nego ikad do sada, jer je na procentu od 41,4 za tri poena. U šampionskoj sezoni 2022/2023 Jokić je imao najbolji procenat šuta 63,2 dok je ove godine na brojci od 57,5. Kada je riječ o asistencijama i dodavanjima Jokić je u 2025. godini došao do sada najvećeg prosjeka čime je nadmašio svoj dosadašnji rekord od 12,4 skokova i devet asistencija iz sezone 2023/2024. Jokić je u uvoj sezoni nadmašio i minutažu, jer je u prosjeku na parketu 36,8 minuta.

Statistika Nikole Jokića po sezonama:

2015/2016 80 utakmica, 21,7 minuta, 10 poena, 7 skokova, 2,4 asistencije (šut ukupno 51,2)

2016/2017 73 utakmice, 27,9 minuta, 16,7 poena, 9,8 skokova, 4,9 asistencija (šut ukupno 57,8)

2017/2018 75 utakmica, 32,6 minuta, 18,5 poena, 10,7 skokova, 6,1 asistencija (šut ukupno 49,9)

2018/2019 80 utakmica, 31,3 minuta, 20,1 poena, 10,8 skokova, 7,3 asistencije (šut ukupno 51,1)

2019/2020 73 utakmica, 32 minuta, 19,9 poena, 9,7 skokova, 7 asistencija (šut ukupno 52,8)

2020/2021 72 utakmice, 34,6 minuta, 26,4 poena, 10, 8 skokova, 8,3 asistencije (šut ukupno 56,6) (MVP priznanje)

2021/2022 74 utakmice, 33,5 minuta, 27,1 poena, 13,8 skokova, 7,9 asistencija (šut ukupno 58,3) (MVP priznanje)

2022/2023 69 utakmica, 33,7 minuta, 24,5 poena, 11,8 skokova, 9,8 asistencija (šut ukupno 63,2) (NBA prsten)

2023/2024 79 utakmica, 34,6 minuta, 26,4 poena, 12,4 skokova, 9 asistencija (šut ukupno 58,3) (MVP priznanje)

2024/2025 69 utakmica, 36,8 minuta, 29,8 poena, 12,8 skokova, 10,3 asistencije (šut ukupno 57,5)*

*ostala je još jedna utakmica u sezoni

