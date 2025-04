Dejvid Adelman stao je u odbranu Nikole Jokića i MVP priznanja koje žele da mu ukradu.

Izvor: YouTube/Denver Nuggets

Nikola Jokić upisao je tripl-dabl protiv Memfisa (26, 16sk, 13as) i zvanično ima tripl-dabl sezonu u NBA ligi. Uprkos nevjerovatnoj sezoni i brojkama koje su ostvarila samo dvojica igrača u istoriji lige (Oskar Robertson i Rasel Vestbruk), srpski centar neće dobiti MVP priznanje, već Šej Gildžus-Aleksander iz Oklahome.

Novi trener Nagetsa Dejvid Adelman ne ćuti na sve to. Kada su ga novinari pitali za tripl-dabl sezonu dao je odgovor koji bi trebalo da natjera novinare da se dobro zapitaju za koga će da glasaju. "Ako ne bude MVP, to će da bude najbolja sezona u kojoj igrač nije osvojio MVP priznanje", rekao je Adelman.

Nikola Jokić notched his 34th triple-double of the season on the night he entered the triple-double history books!



26 PTS

16 REB

13 AST



Nuggets get a vital win in the Western Conference standingspic.twitter.com/5Gb7bOqdDg — NBA (@NBA)April 12, 2025

Nevjerovatna sezona, najbolja u karijeri i po svemu sudeći neće biti MVP. Novi šef struke, koji će tu ostati najmanje do kraja sezone, analizirao je i meč sa Grizlisima (117:109). "U prvom poluvremenu nismo ništa mogli da pogodimo, znali smo da moramo da damo loptu Nikoli, ali je bilo toliko otvorenih igrača koji treba da šutiraju. Impresioniralo me je što su momci nastavili da rade to, jer smo imali neke utakmice tokom sezone gdje smo šutirali tipa 1/13 za tri, rival je diktirao tempo, imali smo dosta izgubljenih lopti. Bila je ovo plej-of utakmica, možda neke stvari ne idu, ali moraš da se boriš, utakmica je bila baš duga i upisali smo baš veliku pobjedu."

"Džamal i Nikola? Platio bih kartu"

Jokic is officially the third player ever to average a triple-double in a season in NBA historypic.twitter.com/r9BG73HBW1 — SportsCenter (@SportsCenter)April 12, 2025

Meč su prelomili Jokić i Marej u posljednjoj dionici kada su još jednom svima pokazali zašto su ubitačan tandem. Bio je to prvi meč za Kanađanina poslije šest utakmica pauze. "Džamal se vratio, vidjelo se da je iscrpljen jer dugo nije igrao. Zanimljivo je kod njega da što je teže i što je umorniji onda bolje igra. Gledati njega i Nikolu kako igraju dva na dva u toj završnici, ja bih kupio kartu da gledam to. Prelijepo je. Ne žure, ne forsiraju, ostala trojica igrača u toj postavi su nesebično, istorijski je nevjerovatno to vidjeti. Plej-of utakmica, kada je neizvjesno, način na koji igraju, zabavno je gledati."

Nagetsi su meč završili serijom 13:0. "Primili smo samo jedan poen za posljednjih šest minuta, to smo mi. Tim koji je dobijao važne utakmice, razumijemo DNK-a takvih mečeva. Vidio sam da smo dobijali dosta sličnih utakmica, rekao sam i njima da ne brinem, da ćemo naći način da poentiramo, čim smo našli ritam u defanzivi promijenilo se, rekao bih negdje u trećoj četvrtini."

"Ko je rekao to za Vestbruka?"

Dejvid Adelman konferencija posle Memfisa Izvor: YouTube/Denver Nuggets

Pored njih dvojice odličan meč odigrali su Eron Gordon (33, 5sk) i Rasel Vestbruk (14, 4as), stao je u odbranu Vestbruka. "Dva veterana, dugo su ovdje. Rekao sam i prije meča da će da bude petorka koja najbolje igra. Čuo sam da ljudi pričaju da nisam stavljao Vestbruka da igra u Sakramentu, što je greška, igrala su petorica za koje sam vjerovao da mogu da dobiju taj meč. Ras je bio u petorci koja je završila meč, on je igrao. Ne radi se ovdje o individualcu, o jednoj osobi, mi želimo da pobijedimo. Ponosan sam na njega i Gordona koji nas je nosio sve dok Nikola i Džamal nisu preuzeli."

Denver je blizu toga da obezbijedi mjesto u plej-ofu, trenutno je u dobroj poziciji za to, "ovjera" će uslijediti ako pobijede Hjuston u posljednjem meču, a ako izgube moraće da gledaju neke druge rezultate. "Posljednje dvije utakmice su bile kao plej-of, tako da je počeo taj proces za ono što želimo. Četiri utakmice prije toga djelovalo je da smo iscrpljeni, možda je to što smo doveli sebe u tu poziciju dovelo do toga da intenzitet na posljednje dvije ovakav. Kada dođete u plej-of onda na svakom meču morate da 'ispraznite rezervoar', to smo morali da radimo ranije, nismo Oklahoma, Klivlend ili Boston, moramo odmah da krenemo. Sprema nas to za nešto posebno, ako uđemo u plej-of.

Upravo zbog tih drugih rezultata mediji su pitali Adelmana i da li će možda da bude kalkulacija u posljednjem kolu i da li će odmarati neke igrače ako plej-of bude obezbijeđen. "Rekao sam momcima da želim da igramo ovako i u Hjustonu, ali ako uspijemo da izborimo plej-of u zavisnosti od drugih rezultata, onda moramo da budemo pametni, da pričamo sa medicinskim osobljem, igračima i da donesemo odluku. Skor je tako blizu, nemam pojma ko će da dobije koji meč, ali ako ostvarimo plasman, onda ćemo pričati. Teško je sada prognozirati", zaključio je Adelman.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:23 Nikola Jokić o problemima u Denveru Izvor: YouTube/Denver Nuggets Izvor: YouTube/Denver Nuggets

(MONDO)