Novinari pitali Nikolu Jokića za tripl-dabl prosjek, a njemu neprijatno da odgovori

Nikola Jokić pričao je sa novinarima o svojoj tripl-dabl sezoni posle pobede protiv Memfisa.

Nikola Jokić ima tripl-dabl sezonu u prosjeku i to je nešto što su u istoriji NBA lige uspjeli da urade još samo Rasel Vestbruk i Oskar Robertson. Upisao je novi tripl-dabl (26, 16sk, 13as) i donio Denveru pobjedu protiv Memfisa (117:109) i tako približio tim direktnom plasmanu u plej-of.

Poslije meča je došao na konferenciju za medije gde je prvo pričao o samim dešavanjima sa parketa. "Naravno da sam ponosan, dali su nam samo jedan poen u posljednjih šest minuta, svi su imali dobre poteze, posebno u defanzivi", počeo je Jokić.

Jokic is officially the third player ever to average a triple-double in a season in NBA historypic.twitter.com/r9BG73HBW1 — SportsCenter (@SportsCenter)April 12, 2025

Upravo su Džamal Marej i on prelomili meč u samoj završnici kada su preuzeli stvari u svoje ruke. "U prvoj četvrtini je previše žurio, možda je bio previše srećan zbog povratka, poslije toga je bio odličan i pomogao nam je."

I trener Dejvid Adelman je pričao da je promijenio taktiku u defanzivi u drugom poluvremenu i da je Jokić više bio u reketu. "Pričali smo, rekli su mi šta misle, ja sam rekao šta ja mislim i onda smo kao tim pronašli rješenje":

"Nikola, šta kažeš na tripl-dabl sezonu?"

Poznato je da Jokić ne voli da priča o svojim brojkama i individualnoj statistici, ali je bilo nemoguće da ga novinari ne pitaju za tripl-dabl sezonu. Vidjelo se da mu je neprijatno da odgovara na to pitanje. "Lijepo je, nisam uspio to da uradim do sada. Ne znam. Ne znam šta da kažem, dobro je."

Njegov prosjek uoči posljednje utakmice u sezoni je 29,8 poena, 12,8 skokova i 10,2 asistencije, pa je jedno od pitanja bilo i na koju od te tri brojke je najviše ponosan. Uslijedio je kratak odgovor. "Na konstantnost"

Šta se promijenilo kod trenera Adelmana?

Dejvid Adelman novi trener Denvera

Poslije otkaza za Majkla Melouna mjesto glavnog trenera preuzeo je njegov doskorašnji asistent Dejvid Adelman. Šta se promijenilo kod njega? "Priča mnogo više, tjera nas da razgovaramo i da komuniciramo više, priča zasebno sa igračima, meni daje brze savjete tokom meča, pričljiv je, uključen je u igru", kaže Jokić i dodaje da je on za njega isti i da se nije mnogo promijenio.

Otkrio je i da nije istina da je on crtao akciju na tajm-autu protiv Sakramenta u prošlom kolu. "Nisam ja crtao napad, nego situaciju. Radio sam to i ranije, nije to nešto novo."

"Bio sam ovdje i kad nije bilo navijača"

Nikola Jokić

Složio se Jokić sa konstatacijom trenera Adelmana da će meč da završava petorka koja igra najbolje. "Mislim da tako treba da bude. Ko god može da pomogne, treba da bude na parketu. To je žrtva i tako bi trebalo da bude, ako imaš dobar meč i ne igraš, ne znači da sljedeći meč nećeš igrati, moraš da se žrtvuješ, da budeš pozitivan, da pružiš podršku onima koji su na parketu."

Prokomentarisao je i situaciju po završetku meča kada je ostao sa navijačima na parketu i bacao lopte u publiku. "Mislim da mi je neko rekao da je ovo 111. put da je dvorana rasprodata, moramo da cijenimo to, bio sam ovdje kada nije bilo mnogo navijača u dvorani. Pomažu nam, donose energiju, nadam se da će godinama da bude tako ili dokle god sam ja ovdje."

Na kraju je pohvalio svog saigrača Erona Gordona koji je bio i najefikasniji akter meča sa 30 poena. "Rekao mi je da je dao 30 poena i sve iz zakucavanja. Mislim da je to žrtva, jer ima mečeve sa po 10 poena kada se ne priča o njemu, a on je opet tu. On je igrač koji se vjerovatno najviše žrtvuje u timu, vi vjerovatno ne vidite da on čuva najbolje protivničke igrače. Srećan sam što smo saigrači. Ne znam ko me pitao ko mi je među pet najomiljenijih saigrača, on je tu. Ko su ostali? Neću da vam kažem", zaključio je Jokić i rekao da ne pamti da je ikada imao meč sa osam zakucavanja.

