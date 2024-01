Trinkijerija obuzele emocije nakon Partizana: Neko dobije lovu, neko trofeje, ali ovo... Moje srce je uvijek ovdje!

Andrea Trinkijeri je bio jako emotivan poslije meča Partizana i Žalgirisa

Partizan je savladao Žalgiris 81:72 u Evroligi i tako se vratio na jednu od pozicija koje vode u doigravanje,a pred novinare je poslije meča izašao nekadašnji trener crno-bijelih Andrea Trinkijeri. On je istakao da čestita Partizanu i Željku Obradoviću, a kao ključnog igrača meča podvukao je Pi Džej Doužera. Sam je prihvatio odgovornost za njegovu sjajnu partiju, ali je poručio svojim igračima da izuzetno vjeruje u njih u nastavku sezone.

"Prvo želim da čestitam Željku i Partizanu jer su igrali odličnu utakmicu i bili su bolji. Mislim da je naš tim odigrao dobro, samo nam je falio još jedan igrač u napadu. Dobri smo bili na Panteru, ali nismo našli način da čuvamo Doužera, koji ne igra uvijek ovako dobro i to je moja odgovornost. Mogu samo da kažem mojim igračima da ja više vjerujem od njih", naglasio je Trinkijeri, koji je potom na srpskom dobacio novinarima: "Hajde, laganica idemo!"

Prvo pitanje srpskih novinara bilo je vezano za taktičke zamisli tokom meča i Italijan na klupi litvanskog tima je naglasio da jednostavno nije bilo odbrane od šuta sa poludistance Pi Džej Doužera.

"Igraš protiv dobre ekipe, velike. Moraš da znaš gdje je početak problema, a početak je da nismo znali da zaustavimo čovjeka koji iskoristi 10-15 driblinga. To je težak šut, ali ga je on svaki put pogodio", naglasio je on.

Kada je ušao na teren dobio je ovacije "grobara" koji ne zaboravljaju godine u kojima je harizmatični Trinkijeri vodio Partizan, a to ne zaboravlja ni on.

"Neko može cijeli život da radi, može da dobije trofeje, da zaradi lovu, ali ovo je nešto što niko ne može da ti oduzme. Na kraju krajeva se za to radi. Ja sam ovdje dao sve - dobro, loše, sve. Neko od Partizana mi je rekao jako lijepe stvari koje meni vrijede više od rezultata i titule. Ja ću uvijek da budem zahvalan, moje srce je uvijek ovdje. Nemam ništa pametnije da ti kažem. Uvijek mi je..", rekao je Trinkijeri i pokazao na srce!

