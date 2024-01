Kakav doček Trinkijeri očekuje u Areni? Bivši trener Partizana progovorio: "Niko to ne može da mi oduzme"

Andrea Trinkijeri je pred meč sa Partizanom pričao o navijačima, dočeku, Kevinu Panteru...

Andrea Trinkijeri vraća se u Arenu i igraće protiv Partizana. Nekadašnji trener crno-bijelih sada je na klupi Žalgirisa i sa litvanskim timom dolazi u Beograd gdje će u petak gostovati ekipi Željka Obradovića (20.30). Uoči tog meča na konferenciji za medije pričao je o meču, ali i o navijačima, dočeku koji očekuje, Kevinu Panteru...

Ima samo riječi hvale na račun srpske ekipe. "Partizan je odličan tim, Željko je najbolji, Arena će biti puna sa mnogo glasnih navijača. Volim da igram tamo, to niko ne može da mi oduzme, za mene je to radost, da vidim mnogo ljudi koje znam, igrače, ljude iz kluba. Ko god je igrao tamo, kao igrač ili trener, ta atmosfera, nešto što nikada nećete zaboraviti, slično kao u 'Žalgirio' areni. Oni će doći na meč fokusirani, igraće svoju najbolju košarku i moraćemo da patimo. Bez patnje nemamo šansu. Imaćemo dobre momente, oni će imati svoje serije, imaju iskustvo, atleticizam. Zadatak je težak, ali je i nagrada velika", počeo je Trinkijeri.

Ofanzivno je Partizan među najboljim timovima u Evroligi, četvrti je po broju poena (83,9 po meču), prvi po broju datih koševa za dva poena (58,7 odsto) i prvi po broju ubačenih penala (81,9 odsto). "Imaju jezgro igrača koji su zajedno sa istim trenerom, igraju dobru i pametnu košarku. Tako Obradović radi. Uvijek će uraditi pravu stvar na terenu. Možete da vidite to po brojkama. Šutiraju dobro za dva, imaju visinu i za nižu i višu petorku. Imaju vjerovatno najtežeg igrača za čuvanje u cijeloj ligi, a to je Kevin Panter."

Na tu rečenicu nadovezao se jedan od litvanskih novinara i pitao ga je kako zaustaviti kapitena Partizana. "Volio bih da imam odgovor na vaše pitanje. Takvi igrači kao što je Panter, njima ne možete da oduzmete nešto. Imaju jak košarkaški karakter, znaju šta mogu da urade, njihovi saigrači znaju to, trener je napravio stvari za njega, može da pogodi za trojku, trojku sa korakom unazad, sa promjenama čuvara, načinima čuvanja, preuzimanja. On je jedan od tih kombo bekova, Šejn Larkin, Vasa Micić, Kevin Panter, Serhio Ljulj je možda malo stariji, ali ima iskustvo. To su sve igrači koji su bili na fajnal-foru. Kinan Evans? Ne volim da pričam o svojim igračima, ponekad je baš tih, ali govori riječima."

A, kakav doček očekuje u Beogradu? "Ne očekujem ništa, idem tamo i uživaću u svakom trenutku. Što se zdravstvenog biltena tiče, imamo neke manje probleme, vidjećemo ko će igrati", zaključio je Trinkijeri.