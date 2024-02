Dante Egzum pričao lijepe stvari o Željku Obradoviću i danima u Partizanu.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Australijski košarkaš Dante Egzum blistao je prethodne sezone u Partizanu i uspio je odmah da se vrati u NBA ligu gdje sada nosi dres Dalasa. Ipak, Egzum nije zaboravio na crno-bijele odlaskom u Teksas, pa je u podkastu bivšeg košarkaša Devina Herisa pričao samo pohvalno o danima u Beogradu, s osvrtom na Željka Obradovića.

"Baš mi se svidjelo vrijeme provedeno u Barseloni. Onda sam odlučio da rizikujem i otišao sam u Partizan u Srbiju, klub koji je poznat i vodi ga trener koji je nevjerovatan. Kao ni jedan drugi, iskreno. Svaki korak mi se tamo svidio, podsticalo me to što je on jedan od najpoznatijih trenera tamo, poznatiji je od igrača", rekao je Egzum tokom gostovanja u podkastu i potom dočarao koliko je popularan njegov nekadašnji trener.

"Idemo aerodromom, a ljudi hoće da se fotkaju sa njim, a ne sa nama. Mislim da samo učenje od Obradovića i boravak u tom okruženju gdje 20.000 navijača pjeva i skandira i gdje žele da igramo samo tvrdo i to je najvažnija stvar, pobjeda ili poraz, bitno je samo da ostavimo srce za dres koji nosimo, ja volim to", zaključio je Egzum.

Egzum je odlično počeo sezonu u Dalasu, posebno dobro je odmijenio Kajrija Irvinga dok je bio povrijeđen i činio je dobar tandem sa Dončićem, međutim sada njega muči povreda. Prvo je početkom januara "ispao" iz tima, pa se vratio, a onda je doživio novu povredu zbog koje nije igrao od 27. januara. Ove sezone prosječno bilježi 9,2 poena, 2,8 skokova i 2,8 asistencija, a navodno bi uskoro trebalo opet na parket.

Vidi opis Sad ću da vam ispričam kakav je Željko! Egzum "raspametio" Ameriku: Svi hoće fotku s njim, ne sa igračima! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Profimedia/900/Cordon Press Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

(MONDO - M.V.)