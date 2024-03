Jago stao ispod koša i vidio grb Partizana: Njegova reakcija podigla buru (VIDEO)

Jago dos Santos je na treningu pred meč sa Makabijem udario grb Partizana koji se nalazio pod košem.

Izvor: Printscreen/Instagram/Sportski zvižduk

Crvena zvezda se sprema za meč Evrolige protiv Makabija (četvrtak 19 časova) i u beogradskoj Areni odradila je trening pred utakmicu. Tamo su kamere uhvatile jedan potez Jaga dos Santosa koji je izazvao reakciju navijača na društvenim mrežama.

Dok je stajao ispod koša brazilski plejmejker vidio je da se konstrukciji nalazi grb Partizana i nekoliko puta je udario grb rukom. Sve to je usnimljeno i odmah su počeli da se ređaju komentari navijača sa obje strane. Jedni ga brane, drugi napadaju.

Pristalicama crno-bijelih zasmetalo je to što je uradio i smatraju da je to bio nesportski potez. Sa druge strane fanovi crveno-bijelih gledaju na to kao dodatni motiv i pokazatelj "gladi i želje" pred završnicu sezone. Pogledajte i kako je to izgledalo:

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!