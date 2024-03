Čima Moneke otkrio: Nikad nisam dobio ponudu, zovu me navijači "vječitih", ali...

Čima Moneke govorio je o navodnoj ponudi Crvene zvezde, ali i interesovanju Partizana.

Jedan od najboljih igrača Evrolige ove sezone Čima Moneke trenirao je sinoć sa svojom Baskonijom u Beogradu uoči meča sa Partizanom (utorak, 20.30) u "Areni", gdje je upitan za Crvenu zvezdu sa kojom je bio povezivan tokom prethodnog ljeta, međutim iz Monaka je otišao u Baskiju.

"Ako je to istina, ta ponuda nikada nije došla do mene. Nikad nisam dobio zvaničnu ponudu od bilo kog drugog tima osim Baskonije. Mnogo je razgovora prije nego što ponuda stigne do igrača i takođe ću reći ovo. Poslije moje sezone u Monaku mnogi ljudi su postavljali pitanje koliko sam dobar. Ja nisam postavljao to pitanje", poručio je Moneke u razgovoru za "Sport Klub", što svakako neće biti velika utjeha navijačima crveno-bijelih koji su se nadali da bi ovaj košarkaš mogao da zaigra na Malom Kalemegdanu.

"Prije svega, drago mi je što sam u Beogradu opet. Ali što se mene tiče, pošto nisam dobio neku zvaničnu ponudu od bilo kog tima onda ne mogu da kažem da sam bio blizu bilo kog tima. Nisam dobio ponudu od ta dva tima (Partizana i Crvene zvezde, prim. aut.), ikada u životu. Čuo sam za interesovanje, uglavnom od navijača, ali nikada nisam dobio ponudu. Očigledno je da je Arena posebna", dodao je Nigerijac.

Prethodno je prvi čovjek Crvene zvezde Nebojša Čović ispričao da je tim napravljen po ukusu bivšeg trenera Duška Ivanovića koji nije želio Monekea, a sada ga ima u timu: "Bjelica je naravno izbor Duška Ivanovića. On je birao Bjelicu, a nije birao onog iz Baskonije... Monekea. Pa je izabrao Majka Tobija, a nije Brendona Dejvisa", rekao je Čović u podkastu "Kod Luke i Kuzme".

Moneke ističe da svakog dana dobija poruke navijača iz Srbije i "ne zna šta nosi budućnost", ali je već naučio poneku riječ na srpskom jeziku od saigrača Vanje Marinkovića. "Ne mogu da vidim budućnost. Nikad ne reci nikad. Imam ugovor sa Baskonijom i da postoji posebna veza. Ali ja sam samo igrač", rekao je sjajni košarkaš Baskonije koji ove sezone prosječno bilježi 14,4 poena, 6,9 skokova i 1,6 asistencija po meču.

