Dominirao, igrao na Ol-staru, a šutira samo 16,7 odsto za tri! Svi se pitaju šta je problem sa Amerikancem

Tajris Halibarton žestoko se muči sa šutom za tri poena u posljednje vrijeme.

Tajris Halibarton (24) igrao je sezonu iz snova u NBA ligi, predvodio je otpisanu Indijanu do borbe za plej-of. Sve to donijelo mu je mjesto i na Ol-staru koji se održao baš u Indijanapolisu. Međutim, sada je krenuo pad forme koji je iznenadio mnoge.

Na posljednjih pet mečeva procenat ubačenih trojki mu je na samo 16,7 odsto. Ne može nikako da pronađe pravi ritam. Jedino šta je dobro jeste što su Pejsersi u tom periodu uspjeli da upišu tri pobjede i da nastave borbu za direktan plasman u plej-of na Istoku, odnosno da izbjegnu borbu u plej-in turniru.

Na meču protiv Orlanda Halibarton je šutirao 1/6 za tri, pa je protiv Oklahome imao 2/6, Čikagu je takođe ubacio 1/6 trojki, pa je protiv Bruklina šutnuo devet, dao samo jednu, a isti procenat imao je i protiv Klivlenda - 1/9. Jasno je da se trenutno žestoko muči i da traži pravi ritam.

"Kada igram bolje, pobjeđujemo i pokušavam da nađem način za to. Naravno da sam frustriran, nikada do sada mi se ovako nešto nije desilo. Sve to je dio košarke i života. Loše je, ali moram da nastavim dalje i da gledam naprijed. Moram da budem bolji i to je to", rekao je Haliburton.

