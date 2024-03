Bivši košarkaš Crvene zvezde zbog odbojkašice opet uči srpski jezik! "U Beogradu se osjećam kao kod kuće"

Luka Vildoza i Milica Tasić su u vezi od kraja prethodne košarkaške sezone.

Košarkaši Crvene zvezde večeras će na svom terenu igrati protiv Panatinaikosa u okviru 30. kola Evrolige, a na terenu Beogradske arene neće biti Luke Vildoze. Argentinski košarkaš koji ove sezone nosi dres grčkog tima prethodne takmičarske godine "kupio" je srca navijača Crvene zvezde, ali i jedne navijačice. Krajem sezone uplovio je u vezu sa odbojkašicom Milicom Tasić, zbog koje danas uči srpski i mora da zapisuje riječi na našem jeziku!

Vildoza je u Crvenu zvezdu stigao na inicijativu Duška Ivanovića, koji ga je poznavao i prije nego što se bek otisnuo u NBA ligu. Tamo je doživio tešku povredu, a igranje u crveno-bijelom dresu poslužilo mu je da se vrati u pravu formu. Pored toga, oduševili su ga Srbija, Beograd i navijači Zvezde, pa je cjelokupno iskustvo bilo dobro!

"Kada pomislim na prošlu sezonu mnogo stvari mi prođe kroz glavu. Ali ono što je prvo jeste činjenica da su mi pružili priliku da igram poslije veoma teške povrede u NBA ligi. U Milvokiju sam se ozbiljno povrijedio, a Crvena zvezda mi je omogućila da se vratim Evroligi i pokažem kakav igrač mogu da budem kada sam potpuno zdrav. Od prvog dana u Crvenoj zvezdi sam osjećao ljubav i prihvaćenost. Naravno, nisam bio uopšte srećan zbog cijele situacije koja se desila u NBA, ali sam dobio šansu, koju sam iskoristio i činjenica da sam dobio MVP priznanje za najboljeg igrača mjeseca u Evroligi, ali i da sam bio jedan od lidera tima zaista je nevjerovatna i uvijek ću biti zahvalan na svemu što mi je pruženo", istakao je Vildoza na početku razgovora za klupski sajt. Pogledajte zajedničke fotografije bivšeg košarkaša i bivše odbojkašice Crvene zvezde:

Vildoza je otkrio da zbog djevojke i danas gleda sve utakmice Crvene zvezde, a da mu je uz nju mnogo lakše da nauči srpski. Argentinac želi da se na nekom od narednih gostovanja u Beogradu publici obrati na srpskom jeziku, pa zapisuje sve što Milica govori kako bi uvnežbao riječi koje treba da kaže navijačima u hali!

"Kada govorimo o Beogradu, zaista sam se sjajno osjećao tu. Od prvog do posljednjeg dana sam se osjećao kao da sam kod kuće. I sada se desi da mi neki Zvezdaš pošalje poruku i sve je to zaista sjajno, moram priznati. Beograd, Crvena zvezda i navijači imaju posebno mjesto u mom srcu. Moja djevojka je navijačica Crvene zvezde i zajedno pratimo svaku utakmicu. Znam da sam tokom sezone imao uspona i padova, ali su mi navijači pružali ogromnu ljubav iz dana u dan što je bilo sjajno i veoma sam im zahvalan na tome i sigurno to nikada neću zaboraviti", rekao je Luka i dodao: "Da, dobro ste čuli, učim srpski, sve zapisujem. Znam da ima dosta pravila kako se određene riječi izgovaraju, ali moram priznati da je srpski zaista težak jezik. U jednom momentu sam prestao, pošto je zaista težak jezik i onda sam se dosta nervirao, ali sada sam se vratio i uz pomoć moje djevojke ide lakše. Nadam se da ću naučiti do sljedeće sezone i da ću kada opet dođem u Beograd moći navijačima da pošaljem poruku na srpskom. Kao što sam već rekao, Beograd i Crvena zvezda imaju posebno mjesto u mom srcu i nadam se da ću opet moći da osetim sve to, grad, atmosferu, strast..." Ovako izgleda Milica Tasić, jedna od najjlepših srpskih sportistkinja:

Vildoza je uporedio podršku koju je ekipa Crvene zvezde dobijala od navijača tokom prethodne sezone sa drugim iskustvima u karijeri. Po njegovim riječima, u Pioniru se osjećao kao kod kuće i to nije mogao da doživi ni u jednom drugom timu.

"Postoji mnogo stvari koje bih rekao navijačima. Jasno je da smo kao tim imali i uspona i padova, bilo je i dosta povreda, ali su oni svakog dana i tokom svake utakmice bili uz nas. I kada je bilo dobro i kada je bilo loše. Bili su nam najveća podrška od prve, pa sve do posljednje utakmice. Kad god bih ušao u 'Pionir' osjećao bih se kao kod kuće. Tako nešto sam počeo i ovde da osjećam, moram biti iskren, ali nije isto kao u Srbiji. Navijači ovdje i u Beogradu su sjajni, to se ne dovodi u pitanje, ali ono što su nam pružili Zvezdaši prošle sezone je bilo nevjerovatno", rekao je na kraju argentinski košarkaš.

