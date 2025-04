"Nema tenzije u javnosti, ali to je vječiti derbi": Blagojević najavio kako će Partizan izaći na Marakanu"

Trener Partizana oglasio se pred subotnji 176. vječiti derbi. Želi da vidi svoj motivisani tim koji će pokazati stav.

Trener Partizana Srđan Blagojević rekao je pred subotnji 176. vječiti derbi protiv Crvene zvezde (od 16 časova) da njegov tim ulazi taj meč i sa pozitivnim i negativnim emocijama.

Pozitivnim zbog pobjede protiv Radničkog u Kragujevcu u prošlom kolu, a negativnim zbog teške povrede važnog igrača Ibrahima Zubairua, koja je šokirala cijeli tim i bacila u drugi plan i pripremu za derbi.

"Presjek situacije je takav da imamo pozitivna osjećanja poslije Kragujevca, imali smo potrebu da pokažemo karakter i stav da nećemo da dozvolimo da se poslije traumatičnog ispadanja iz Kupa produbi problematična situacija. Svi momci su pokazali karakter i želju, odgovorili su na zahtjeve te utakmice i pobedili. Druga stvar je da smo bodovnu razliku između nas i trećeplasiranih povećali na 17 bodova i to nas dovodi jako blizu do obezbjeđivanja druge pozicije

Sa druge strane, uz povredu Zubairua očigledno je da nema tenzije pre svega u javnosti jer derbi nema rezultatski značaj.

"Negativna stvar je ta teška povreda Zubairua, koja nas je poremetila. Želim mu ovim putem brzi oporavak, to će nam predstavljati problem u narednim utakmicama i još smo pod utiskom svega toga. Dalje, nepostojanje takmičarskog značaja ove utakmice, iako derbi sam po sebi donosi potrebi ekipama da se maksimalno zalažu i borbe, ali objektivnog značaja za plasman na tabeli nema. Volio bih da interesovanje publike bude kao na prošlom derbiju, ali možda su okolnosti takve da možda neće, sve to gledam negativno i što se tiče derbija i srpskog fudbala, ali to su sve činjenice koje nam predstoje. Ulazimo svakako u derbi sa istim ambicjiama kao i prošli put, bez obzira na to što imamo mnogo problema", kazao je on.

Uprkos svemu navedenom, Blagojević je siguran u visoku motivisanost svih aktera.

"Ne dovodim uopšte u pitanje motiva. Nema tenzije u javnosti, vjerovatno neće biti ni mnogo publike, ali ne može neko da igra derbi i da kaže da nema motiva. To je nemoguće. Sa te strane nemam nikakvu dilemu"

Tu nije kraj problemima crno-bijelih, jer je povrijeđen i Goh.

"Izvrnuo je zglob kao i protiv CSKA i neće moći da igra, sa druge strane Šćekić i Kovač su u treningu cijele sedmice i biće u konkurenciji za utakmicu. Ipak, to je sastavni dio ovog posla i ne želim da potenciram neke nedostatke u igračkom kadru, niti da to zvuči kao alibi"

Da li rezultatska rasterećenost pomaže u pripremi?

"Derbi je derbi, ne može da se kaže da će neko od ove dvije ekipe ući opušteno ili neuzimajući za ozbiljno utakmicu. To se sigurno neće desiti, potrudićemo se maksimalno i ne sumnjam da će to i Zvezda da uradi. Možda nema te tenzije takmičarske, od strane javnosti i unutar klubova, ali nemam sumnju da li će biti takmičarska utakmica u kojoj će i jedni i drugi htjeti pobjedu".

Kako posmatra Crvenu zvezdu ovog proljeća, da li smatra da ima problem sa odbranom?

"Vjerovatno im fale neke pozicije, pogotovo u centralnim odbrambenim pozicjiama, ali Zvezda je kvalitetan tim, ima veliki izbor igrača i jako kvalitetnih pojedinaca i biće sigurno maksimalno motivisani. Ko god da igra u Zvezdi, donosi određeni kvalitet i ne vjerujem da će se to pretjerano osjetiti".

Šta bi značila pobjeda Srđanu Blagojeviću?

"Iluzorno je pričati. Svaka pobjeda protiv Zvezde u bilo kom klubu da radim je jako inspirativna, ali nije u ovom trenutku pitanje šta bi to značilo meni, već bi bilo podsticajno ovom timu Partizana i pozitivno bi uticalo u narednom periodu"

Da li su Partizanovi rezultati pod Blagojevićev realni?

"To je za malo dublju analizu i teško je procjenjivati u ovom trenutku", kratko je odgovorio trener crno-bijelih.

Za kraj, ponovio je da apsolutno vjeruje u svoj tim, iako naglašava da je Zvezda favorit.

"Zvezda ima moć u svakom mogućem obliku, u prednosti je i favorit je, ali i prošli put smo pokazali da smo bili dostojni derbija i naš zadatak je da to pokušamo da uradimo i ovog puta. Kada kažem da je Zvezda favorit i da ima dobru ekipu, apsolutno vjerujem u svoj tim i u svoje igrače. Želimo da izađemo sa stavom na utakmicu"