Grobari "smjestili" Vildozi, Bivši igrač Zvezde se odmah javio kad je vidio Partizanove pjesme!

Navijači Partizana hakovali su profil Luke Vildoze na aplikaciji "Spotify".

Luka Vildoza morao je da se oglasi na društvenim mrežama zbog jednog detalja. Naime, navijači Partizana hakovali su njegov profil na muzičkoj aplikaciji "Spotifaj". Tom prilikom postavili su navijačke pjesme crno-bijelih, većinom od grupe "JNA" i zbog svega toga je i bivši igrač Crvene zvezde reagovao.

On je na svom Instagram nalogu objavio fotografiju, koju je ubrzo i obrisao. Na njoj se vide pjesme koje su mu dodane, pa je napisao da je hakovan i uz to je dodao tri riječi. "Uopšte nije smiješno", napisao je argentinski košarkaš.

Kao što je moglo da se očekuje, navijači srpskog tima su to vidjeli, slikali i počelo je i to da se širi na društvenim mrežama, pa je Luka obrisao fotografiju. On trenutno nosi dres Panatinaikosa i sa grčkim klubom želi da ostvari uspjeh. Prošao je kroz tešku povredu, vratio se na parket, pa se u Kupu Grčke ponovo povrijedio i morao je na novu pauzu. Pogledajte i njegovu objavu:

Inače, on je u vezi sa srpskom odbojkašicom Milicom Tasić i često postavlja zajedničke fotografije. Kako i ona, tako i on. Provode dosta vremena zajedno. "Imam trogodišnji ugovor u Panatinaikosu, želim da igram i da pokažem svijetu da mogu da budem ono šta je timu potrebno. Bio sam srećan u Zvezdi i prošle sezone, nedostaje mi Beograd. Volim ih, ali sam sada igrač Panatinaikosa", rekao je Luka u jednom od intervjua.