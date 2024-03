Dobrić stao pred Delije i dobio aplauz!

Navijači Zvezde su ga ovako ispratili iz hale.

Bivši košarkaš Crvene zvezde Ognjen Dobrić prvi put je bio protivnik crveno-bijelima u Beogradu od rastanka prošlog ljeta. On je sa Virtusom u petak gostovao Zvezdi, a poslije utakmice je dobio srdačan pozdrav od navijača.

Delije Ognjenu Dobriću nisu zaboravile sve što je dao klubu za 10 godina, kao ni četiri titule ABA lige, šest domaćih prvenstava, četiri Kupa Koraća, dva priznanja za MVP-a Superlige, jedno priznanje za MVP-a regionalne lige, Kupa Koraća...

Ljubimac Delija i dalje ima veliki broj prijatelja u svlačionici Zvezde i zajedno sa njima je došao ispod navijačke tribine i otpozdravio navijačima. U grupi crveno-bijelih, on je jedini bio crno-bijeli i dobio je poseban aplauz. Pogledajte:

"Iznenadio sam se kada sam vidio koliko su navijači Virtusa dobri i koliko su uvijek uz klub i igrače, ali za mene je to nešto drugačije. Ja sam od malih nogu uz Crvenu zvezdu i ne mogu to da uporedim ni sa čim. Ja volim navijače Virtusa i zahvalan sam im na svemu što nam pružaju, ali Crvena zvezda je Crvena zvezda, to je nešto što ne mogu da uporedim ni sa čim", rekao je Dobrić na dan utakmice za sajt Zvezde.

