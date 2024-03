Igokea m:tel izborila plej-of, Jovanović poručio: Izgubili smo 20 lopti, ali smo pobijedili individualnim kvalitetom!

Trener Igokee m:tel sumirao je duel sa Cibonom.

Košarkaši Igokee m:tel trijumfom nad Cibonom u Zagrebu (70:77) obezbijedili su plasman u plej-of ABA lige.

Odnosno, tim srpskog trenera Vladimira Jovanovića ne može da bude plasiran nakon ligaškog dijela slabije od sedmog mjesta, koje u četvrtfinalu donosi okršaj sa drugoplasiranim timom. Za tu poziciju bore se Budućnost i Partizan.

"Rekao sam u najavi utakmice da će ovo biti specifična utakmica. Nije bilo lako ni nama u ovoj skraćenoj rotaciji, ali ni ekipi Cibone koja je iz mjeseca u mjesec u teškoj situaciji s kadrom. Oni su prije dva dana igrali utakmicu protiv Dinama i vidjelo se da nisu imali snage da izdrže do kraja. Nama je bilo teško da pronađemo igru, izgubili smo 20 lopti, ali na kraju smo preko individualnog kvaliteta uspjeli da dođemo do pobjede pobjede i čestitam igračima. Ciboni želim da se što prije stabilizuje, izađe iz svih ovih problema koje ima i da napokon bude ono što treba da bude, a to je najbolja ekipa u Hrvatskoj", rekao je Jovanović nakon meča u hrvatskom glavnom gradu.

Igokea m:tel će u posljednjem kolu ligaškog dijela, sljedećeg vikenda, dočekati Megu, a prije toga će odraditi prvi meč u Ligi 6 BiH. Rival Aleksandrovčanima, u srijedu u Laktašima, biće Mladost iz Mrkonjić Grada.







