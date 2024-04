Luka Dončić zarazio Kajrija Irvinga narodnjacima! "Omiljena srpska pjesma? Kad pjevačicu kitimo dolarima"

U svlačionici sigurno ne mogu da žive od Luke Dončića i njegove omiljene folk muzike.

NBA as Kajri Irving sigurno se naslušao srpske folk muzike uz Luku Dončića, a novinari su ga pitali za omiljenu pjesmu. "Moja omiljena srpska pjesma? Ona kada dajemo pjevačici stotine dolara... Ako znate, znate. Nemojte to previše da istražujete, to je za Luku čovječe", nasmijao se jedan od najboljih košarkaša današnjice.