"Kako sam pobijedio Novaka? Nemam pojma!" Rud otkrio šta mu je prolazilo kroz glavu kad se meč lomio!

Kasper Rud stao je pred kamere poslije pobjede protiv Novaka Đokovića u Monte Karlu.

Izvor: VALERY HACHE / AFP / Profimedia

Novak Đoković ni iz trećeg pokušaja nije došao do prve titule u sezoni, zaustavljen je u polufinalu turnira u Monte Karlu. Kasper Rud ga je pobijedio (6:4, 1:6, 6:4). Kako je meč izgledao iz ugla srpskog igrača možda i najbolje oslikava to što je u posljednjem gemu spasio dvije meč lopte i onda na trećoj napravio duplu servis grešku.

Bila je to prva pobjeda Norvežanina protiv Srbina iz šestog pokušaja. Kako je u tome uspio? Kaže da ni sam ne zna. "Nemam prave odgovore, srećan sam, pamtiću ovaj dan dugo. Nikada prije nisam pobijedio Novaka i jako sam srećan zbog toga. U šoku sam", rekao je Rud pred kamerama.

U trećem setu je vodio sa 4:1, pa je onda jedva uspio da se izvuče. "Vodio sam u trećem setu, pa se on vratio, što pokazuje koliko su ti momci dobri pod pritiskom. U posljednjem gemu, na 0:40, pomislio sam 'neću valjda da dozvolim da mi meč ponovo isklizne'. Promašio je prvi servis, toliko brejk šansi je spasavao, pomolio sam se malo da bude dupla greška. Neko ili nešto je to slušao i eto. Bezveze je da se me zazvrši duplom, ali je meni pomoglo."

Za titulu igra protiv Stefanosa Cicipasa.

"Uvijek u tenisu ima još jedan meč .Prvi put igram finale na ovom turnriu, sjajan rezultat. Jurim drugu veliku titulu već dugo godina. Stef igra dobro, odličan je teniser, posebno na šljaci, imao je najviše uspjeha na toj podlozi", zaključio je Rud.

