Pravo iz bolnice ide kod Nikole Jokića! Klub je ovo sakrio u saopštenju - porodilište, avion, pa na teren!

Poznato gdje je bio najveći rival Nikole Jokića u seriji protiv Minesote!

Francuski centar Rudi Gober postao je otac u toku serije svoje Minesote i Denver Nagetsa! Na dan drugog meča protiv Nikole Jokića i ekipe (utorak u 4 ujutru), američki mediji saznali su da su Gober i njegova djevojka postali roditelji.

Jutro pred meč i nastavak serije u kojoj Minesota vodi 1-0, Goberov tim nije htio da otkriva detalje, već je samo saopštio da je neizvjesno da li će Francuz nastupiti. Nekoliko sati kasnije, novinar koji prati "vukove" saznao je da postoji optimizam u timu da će se Gober vratiti do utakmice, koja se igra od 22 sata po lokalnom vremenu.

Rudi Gober (31) je najveći Jokićev rival u Minesoti, trostruki dobitnik priznanja za najboljeg defanzivnog igrača lige i uradio je ogroman dio posla u pobjedi svog tima na početku polufinalne serije protiv Jokića. Zajedno sa svojom partnerkom Žulijom Bonilom u februaru je objavljeno da očekuju prvo dijete i to je bila jedna od malobrojnih situacija u kojima su svoju privatnost podijelili sa drugima.

Njih dvoje žive u Minesoti, gdje Rudi igra od dolaska iz Jute 2022. i oboje su iz Francuske.

Ona je Goberova djevojka:

Ako pretpostavljamo da se Goberova djevojka porodila u Mineapolisu, let od sat i 40 minuta do Denvera svakako neće predstavljati nesavladadiv napor novopečenoom ocu. Zato i u njegovom timu vjeruju da će stići i da će uz dobru vijest donijeti i sreću i veliku pomoć ekipi da povede 2-0 protiv šampiona, pa da se sutra svi zajedno vrate kući. Naravno, za to se i te kako pita i Nikola Jokić.

