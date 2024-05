Jokić nahvalio rivala, a onda se oglasio i Edvards: Dao 43 poena Denveru, ali nema dilemu ko je najbolji na svijetu!

Nikola Jokić zna da prihvati poraz i da pohvali kada je neko nevjerovatan na terenu. Zato ni rivalima nije teško da priznaju da je najbolji na svijetu.

Nikola Jokić dominirao je u meču sa Minesotom, ali jednostavno nije mogao sam. Sa druge strane Entoni Edvards je imao pomoć saigrača i Minesota je na kraju došla do pobjede i vođstva od 1:0 u seriji. Poslije meča na kome je oduševljavao potezima, Nikola Jokić je na konferenciji za medije nahvalio Edvardsa i istakao da se divi njegovoj igri.

"Naravno on je specijalan igrač, mnogo ga poštujem. Može da uradi sve na terenu, moramo da uživamo u tome i da to poštujemo. Mislim da svog protivnika morate poštovati i uživati u tome koliko je dobar i talentovan, Ali on je u prvom poluvremenu dao više od 20 poena, a onda je Karl Entoni Tauns iskočio, Majk Konli je dao neke bitne poene, Naz Rid je imao sjajnu četvrtu četvrtinu. Oni su veoma talentovan tim i zato su veći dio godine bili prvi na tabeli", rekao je Nikola Jokić na pitanje kako gleda na igru sjajnog beka Minesote.

Upitan je i za odbranu trostrukog najboljeg defanzivca lige Rudija Gobera. "Nije samo on, imaju nekoliko momaka koji mogu da rotiraju. Dugi su, visoki, fizički jaki, tjeraju vas na teške šuteve. Nije samo to nego znaju šta rade u pikenrolu, imaju dobre defanzivce na Džamalu Mareju i Redžiju Džeksonu u piku", objasnio je Jokić.

Ni sa druge strane nije nedostajalo komplimenata. Entoni Edvards je istakao da je Denver najbolja ekipa na svijetu, a da je po njegovom mišljenju Nikola Jokić najbolji košarkaš na svijetu.

"Uvijek je zabavno igrati protiv najbojeg igrača na svijetu. Igrati protiv najboljeg tima na svijetu je uvijek zabavno. Kao što sam rekao oni su veoma dobro vođeni sa klupe, disciplinovni, neće se sami pobijediti. Mislim da je naš stručni štab odradio sjajan posao u ovih nekoliko dana i momci su dobro igrali večeras. Nije stvar samo u meni, nego i u mom timu. Oni meni daju samopouzdanje, pa ja ništa nisam uradio u trećoj četvrtini, samo sam trčao gore-dole. Majk i Karl Entoni Tauns su vodili igru", rekao je Entoni Edvards poslije meča.

