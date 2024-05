Scena u Beogradskoj areni koju su pratili svi u dvorani

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Kapiten Crvene zvezde Branko Lazić spremao se da podigne šampionski trofej u Beogradskoj areni, kada je do njega došao poznati glumac Bogdan Diklić, veliki navijač Partizana.

Bliski prijatelj Željka Obradovića i jedan od najvećih navijača crno-bijelih među poznatim glumcima stisnuo je ruku kapitenu crveno-bijelih i sportski mu čestitao trijumf. Lazić mu je zahvalio i razmijenili su nekoliko rečenica, a ta slika bila je jedna od najljepših poslije finala koje je donijelo ogromne tenzije i incidente.

Ipak je to samo sport.

"Voljeti Partizan ne znači mrziti Zvezdu!

Vidi opis "Voljeti Partizan ne znači mrziti Zvezdu!" Slavni glumac i Željkov prijatelj prvi prišao kapitenu crveno-bijelih Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 13 13 / 13

Diklić je drugovao sa Obradovićem i kada je "Žoc" bio igrač i trener crno-bijelih u prvom mandatu i iz tog perioda je pričao mnogo anegdota.

"Mislim da je to bila 1987. ono kad je Grba dao 9 trojki u Pioniru. I onda su oni gostovali mislim kod Dobrosava Gajića sa onim prelaznim peharom. E poslije su došli kod mene kući sa tim peharom i on je kod mene stajao jedno sedam dana, dok nisam pozvao da neko dođe iz Partizana da uzme to. Plašio sam se da mi ne obiju stan da to nestane. Inače, ja sam stidljiv čovjek i ovo mi je poslije 5-6 godina da sam pristao na “saslušavanje” (intervju prim. aut.)", rekao je Diklić za BC Partizan TV.

Posebnu poruku poslao je Diklić u tom intervjuu o "vječitom" rivalu.

"Zvezda je veliki klub. Po mom mišljenju navijati za Partizan ne znači mrziti Zvezdu. I obrnuto. Ovo je večeras bio praznik. Svaka čast košarkaškom klubu i sportskom društvu Crvena zvezda. To su dva velika kluba, mi nemamo bolje i jače klubove u Srbiji. I treba da poštujemo i jedan i drugi sportski klub. Volim Partizan a veoma poštujem Crvenu zvezdu. Ja znam šta je navijanje. Možda sam malo anahron i možda me je vrijeme pregazilo i ja neke riječi nikad ne bih koristio u navijanju. Ali svaka čast navijačima", rekao je Diklić.

Crvena zvezda je osvojila titulu "trokorakom" u finalu i trijumfom 3-0, što se u serijama za titulu nije dogodilo sedam godina. Uz titulu prvaka, Zvezda je izvjesno sebi zagarantovala mjesto u Evroligi sljedeće sezone.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!