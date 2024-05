Tužilaštvo reagovalo zbog tuče igrača Zvezde i Partizana: Svi košarkaši će biti pozvani, a onda pada odluka!

Tužilaštvo se oglasilo o sukobu košarkaša Partizana i Crvene zvezde

Nakon tuče košarkaša Crvene zvezde i Partizana u Beogradskoj areni oglasilo se i nadležno tužilaštvo. Saopšteno je da je igrač Zvezde Stefan Lazarević u sukobu sa Džejmson Nanelijem, igračem Partizana, zadobio lakše tjelesne povrede, kao i da će nadležni po nalogu tužioca uzeti izjave od svih koji su prisustvovali incidentu - prije svih od igrača oba tima. Nakon toga biće donijeta odluka o krivičnom gonjenju izvršilaca krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Prenosimo kompletno saopštenje tužilaštva: "Dana 20.05.2024. godine javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu je od strane ovlašćenih lica PS Novi Beograd obaviješten da je direktor Košarkaškog kluba Crvena zvezda prijavio da je u jednom od hodnika 'Štark Arene' igraču Crvene zvezde Stefanu Lazareviću tjelesne povrede nanio igrač Košarkaškog kluba Partizana Džames Naneli. Nakon brze intervencije ovlašćenih službenih lica i javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu utvrđeno je da je između dvojice igrača najprije došlo do verbalnog sukoba, a zatim i do fizičkog kontakta, te da je Stefan Lazarević zadobio tjelesnu povredu usljed udarca u lice i to u predio sljepoočnice. Po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu od strane ljekara obavljen je pregled Lazarevića te je konstatovano da je isti zadobio laku tjelesnu povredu. Hodnik u kome se dogodio incident je pod video nadzorom, obavljen je uviđaj, te će ovlašćena službena lica po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu uzeti detaljne izjave od svih lica koja su prisustvovala incidentu, odnosno od igrača Košarkaškog kluba Crvena zvezda i Košarkaškog kluba Partizan, kako bi se utvrdile sve pojedinosti konkretnog slučaja i kako bi nakon uzimanja svih izjava bila donijeta odluka o krivičnom gonjenju izvršilaca krivičnog djla za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti".

Sukob se dogodio na dan derbija Partizan - Zvezda u Beogradskoj areni (nedjelja, 20.30 časova), u okviru finala ABA lige. Crvena zvezda povela je u seriji 2-0 i ima "meč loptu" za osvajanje titule i plasman u Evroligu. Sa druge strane, Partizan je suočen sa imperativom pobjede, kojom bi produžio seriju i zakazao i četvrti meč za utorak, takođe u Beogradskoj areni.